Θεοδωρικάκος: «Ο παραγωγικός μετασχηματισμός είναι πλέον εθνική υπόθεση»

«Τους 14 τελευταίους μήνες η ατζέντα για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στη χώρα μας έχει εγκαθιδρυθεί ως κεντρικό θέμα για την εθνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία, για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού και για τη βιωσιμότητα της πατρίδας μας και της οικονομικής της ανάπτυξης», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ «Ελλάδα 2030: Βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή των κρίσεων», που διοργάνωσε η «Ημερησία».

«Η ανάγκη να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο, πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό πρότυπο για την οικονομία αποτελεί εθνική υπόθεση, είναι στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης και υλοποιείται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, τμήμα του οποίου σχετίζεται με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. Με χαρά βλέπω ότι κρίσιμοι φορείς της ελληνικής οικονομίας όπως ο ΣΕΒΕ, τα Επιμελητήρια έχουν στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεών τους αυτή την ατζέντα, όπως αισίως και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, αλλά και ο κ. Τσίπρας που θέλει να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «το δικό μας σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνει την καθοριστική ενίσχυση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και το ισχυρό αποτύπωμά τους στο ΑΕΠ της χώρας» και ανέφερε ως αιχμή αυτής της πολιτικής τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με σχεδόν μισό δισ. ευρώ τον χρόνο σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στη στροφή των στρατηγικών και εμβληματικών επενδύσεων στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. «Τον τελευταίο χρόνο έχουμε εγκρίνει επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ. Είναι πλέον στο στόχαστρό μας κρίσιμες εμβληματικές επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή αυτονομία, όπως η επένδυση της Metlen για την παραγωγή γαλλίου, καθώς και η αμυντική βιομηχανία που έχει πολύ σοβαρές δυναμικές προοπτικές», πρόσθεσε.

«Βασικό χαρακτηριστικό του παραγωγικού μετασχηματισμού είναι επίσης η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Αύριο θα υπογράψουμε ένα ΜοU με τον τεχνολογικό κολοσσό Open AI, από το οποίο προσδοκούμε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πάρουν μεγάλη ώθηση με πρόσβαση στο κέντρο των εξελίξεων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα παραγωγικότητας και είμαστε αποφασισμένοι ένα από τα επόμενα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου να περιλαμβάνει την AI στην ελληνική μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση», είπε ακόμα ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ ο αριθμός των επενδύσεων είναι μεγαλύτερος απ' όσο ήταν την περίοδο 2002 - 2019. «Έχουμε διαμορφώσει ένα ασφαλιστικό και φορολογικό περιβάλλον που διευκολύνει την επιχειρηματικότητα», επισήμανε και στάθηκε επίσης στη μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ανάταξη του δημογραφικού προβλήματος και μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε λέγοντας πως «με σοβαρή στρατηγική που ενισχύει την παραγωγικότητα, δημιουργούνται πλεονάσματα που δίνουν νέα ώθηση για την οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και οι επιχειρήσεις θα είναι κερδοφόρες. Αυτό τον δρόμο ακολουθούμε και πιστεύω ότι θα είναι η επιλογή του ελληνικού λαού τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, σε ερώτηση για τις τιμές και τη λειτουργία της αγοράς, ο υπουργός στάθηκε στην ανάγκη να στηριχθεί απ' όλες τις πολιτικές δυνάμεις η μεταρρύθμιση για την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. «Θα ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο αυτή η μεταρρύθμιση και το επόμενο εξάμηνο θα γίνει πραγματικότητα η νέα Αρχή, η οποία θα έχει πολύ ισχυρό ρόλο και παρέμβαση στην αγορά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ