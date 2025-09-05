Πούτιν: Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος του ρωσικού στρατού

ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε από το βήμα οικονομικού φόρουμ, ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί «νόμιμο στόχο» κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Λίγες ώρες από τη νέα δέσμευση των ευρωπαίων «προθύμων» για ανάπτυξη εγγυήτριας δύναμης στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε από το βήμα οικονομικού φόρουμ, ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί «νόμιμο στόχο» κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Δεν θα υπάρχει νόημα στην ανάπτυξη στρατευμάτων αφού θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε, ενώ σε άλλο τόνο, δήλωσε έτοιμος για διεθνή συνάντηση με στόχο τη διευθέτηση του Ουκρανικού. Παρακαλώ ελάτε στην Ρωσία, παρέχουμε ασφάλεια, είναι το ιδανικό μέρος, τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέρθηκε και στα εδαφικά προαπαιτούμενα που θέτει στο Κίεβο: Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία ενάντια σε όποια συμφωνία για το εδαφικό, είπε. «Η Ρωσία θα τηρήσει τις συμφωνίες για την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το Κίεβο ζητά επαφές, είμαι έτοιμος για επαφές, αλλά δεν βλέπω κανένα νόημα, όσο υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία για την πιθανή συμφωνία σχετικά με τα εδάφη.

Η ανάπτυξη ξένης δύναμης δεν ευνοεί τη μακροπρόθεσμη ειρήνη, πόσο μάλλον αφού οι στρατιωτικοί δεσμοί της Ουκρανίας με τη Δύση είναι από τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, είπε ο Ρώσος πρόεδρος από το Βλαδιβοστόκ. Χαρακτήρισε μη αποδεκτή κάθε προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και αντίθετα μίλησε για δικαίωμα του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τον Τραμπ αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη», πρόσθεσε ο Πούτιν.