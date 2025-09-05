Ο Τραμπ «θα μιλήσει» με τον Πούτιν σύντομα - Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες, λέει ο Πεσκόφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα συνομιλήσει σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις συνδιαλέξεις του με τον ουκρανό ομόλογό τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως θα συνομιλήσει σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις συνδιαλέξεις του με τον Ουκρανό ομόλογό τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες. «Ναι, θα του μιλήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες

Ωστόσο, από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν με τον Τραμπ, προσθέτοντας πάντως πως αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μόλις χρειαστεί.

Παράλληλα, επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα». «Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το RIA. Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» από τη Ρωσία, θύμισε.