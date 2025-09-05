Ο Τραμπ μετονομάζει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ σκοπό έχει να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει επίσης τον τίτλο υπουργείο Πολέμου, όπως υποσχέθηκε πρόσφατα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ θα «αποκαταστήσει την ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος. Αν και προς το παρόν η ονομασία αυτή θα είναι συμπληρωματική, το διάταγμα καλεί τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ να προχωρήσει σε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται, και στο Κογκρέσο, ώστε η ονομασία να γίνει «οριστική» και κύρια.

Στα τέλη του Αυγούστου, ο μεγιστάνας ανέφερε πως είχε σκοπό το υπουργείο να ανακτήσει την όνομα που είχε από το 1789 ως το 1949. «Άμυνα — αυτό είναι πολύ αμυντικό, ενώ εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί», είπε στον Τύπο, υπονοώντας πως δεν θεωρεί ότι απαιτείται ψηφοφορία στο Κογκρέσο για να προχωρήσει στην αλλαγή ονόματος.

«Ο πρόεδρος εκτιμά ότι το υπουργείο πρέπει να φέρει ονομασία που αντανακλά την απαράμιλλη ισχύ του και τη δυνατότητά του να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα», επιχειρηματολόγησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν τον μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο. Το υπουργείο Πολέμου είχε εγκαθιδρυθεί το 1789 από τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος συμπλήρωσε πως το ζητούμενο είναι η επιβολή της «ειρήνης διά της ισχύος» και να εξασφαλιστεί πως «ο κόσμος να σέβεται ξανά τις ΗΠΑ», επαναλαμβάνοντας θέσεις που έχει εκφράσει επανειλημμένα ο κ. Τραμπ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο μεγιστάνας χρησιμοποιεί τον στρατό για να δώσει εικόνα θεαματικής ισχύος, από την οργάνωση στρατιωτικής παρέλασης την ημέρα των γενεθλίων του ως την ανάπτυξη στρατευμάτων σε πόλεις που κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί, περνώντας από το πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κατ’ αυτόν μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική και τους βομβαρδισμούς σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις - κλειδιά του Ιράν στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους την κατάχρηση και την πολιτικοποίηση του στρατού που κατ’ αυτή εγγράφεται στην παρέκκλιση του προέδρου Τραμπ στον αυταρχισμό.

