Πολιτική | Διεθνή

Κρεμλίνο: Διαψεύδει ότι ο Πούτιν «συνωμοτεί» με τον Σι και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κρεμλίνο: Διαψεύδει ότι ο Πούτιν «συνωμοτεί» με τον Σι και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες, Τρίτη, «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και, σε ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ στο Πεκίνο, όπου βρίσκονται για να παραστούν στη μεγάλη, κινεζική, στρατιωτική παρέλαση.

Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνωμοτεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες, Τρίτη, «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και, σε ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ στο Πεκίνο, όπου βρίσκονται για να παραστούν στη μεγάλη, κινεζική, στρατιωτική παρέλαση.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ εκτίμησε ότι ο Τραμπ ίσως ειρωνευόταν.

«Νομίζω ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, ότι αυτοί οι τρεις έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ουσακόφ. «Θέλω να διευκρινίσω ότι κανείς δεν συνωμοτούσε, κανείς δεν σχεδίαζε τίποτα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

ΔΕΘ: Κρας τεστ για την ελληνική οικονομία πριν τα εγκαίνια – Τα καλά, τα κακά και τα γκρίζα σημεία

Από την kisscam των Coldplay, μέχρι την Νestle: Οι CEO που απολύθηκαν λόγω εξωσυζυγικών σχέσεων

tags:
Ρωσία
Κίνα
Βόρεια Κορέα
ΗΠΑ
Βλαντίμιρ Πούτιν
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Κιμ Γιονγκ Ουν
Ντόναλντ Τραμπ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider