Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Σι πως «συνωμοτεί» με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας εναντίον των ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ κατηγορεί τον Σι πως «συνωμοτεί» με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας εναντίον των ΗΠΑ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

FT: Κλείνουν πάνω από 750 σχολεία στην Ελλάδα

Δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες ο ΥΠΕΞ - Φουντώνει ο πόλεμος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ αλλά ο Αλέξης κλέβει τη μπουκιά - Βαφτίσια με ειδήσεις

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider