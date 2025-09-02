Μητσοτάκης: Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα

«Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η υδάτινη ελληνική επιφάνεια συμπίπτει με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή.

«Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η υδάτινη ελληνική επιφάνεια συμπίπτει με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή.

«Αυτά τα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη σημαίνουν πολλά περισσότερα από μία αναβάθμιση του στόλου του Λιμενικού Σώματος, όχι μόνον γιατί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης, αλλά και γιατί σηματοδοτούν τη διαρκή δέσμευσή μας ότι τα ελληνικά νερά θα παραμείνουν ασφαλή και ότι η νομιμότητα θα απλωθεί σε όλη την έκτασή τους. Με δεδομένη τη μεγάλη μεταναστευτική πρόκληση, αυτά τα σκάφη ενσαρκώνουν τη διττή φύση της θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς, ενώ διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες, είναι, επίσης, σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις με δυνατότητες έρευνας και διάσωσης», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Κατ' αυτόν τον τρόπο», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «υπογραμμίζουν τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας μας στο μεταναστευτικό, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θωράκιση των συνόρων μας και ταυτόχρονα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

O πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή «στο επόμενο μεγάλο πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος και γιατί όχι και του Πολεμικού Ναυτικού, να υπάρχει ενεργότερη η συμμετοχή των Ελληνικών Ναυπηγείων», τονίζοντας ότι «ενθαρρύνουμε τα Ελληνικά Ναυπηγεία να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες, που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα».

«Τα ναυπηγεία μας απέκτησαν ξανά ζωή τα τελευταία χρόνια χάρη στις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης και τα ενθαρρύνουμε να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα», σημείωσε.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στις γυναίκες και στους άνδρες του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι «εσείς στο Λιμενικό το ξέρετε από πρώτο χέρι, καθώς δίνετε καθημερινά αυτές τις παράλληλες μάχες. Σας προτρέπω, λοιπόν, να κρατάτε κλειστά τα αυτιά σας σε όλους αυτούς που από την άνεση του σαλονιού τους ασκούν κριτική σε όλους σας που παλεύετε στα κύματα συχνά πυκνά αναπαράγοντας την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

«Η δική σας δράση έρχεται να επιβεβαιώσει το ακριβώς αντίθετο», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα στελέχη του Σώματος.

Αναφερόμενος στις παράνομες μεταναστευτικές αφίξεις είπε ότι παρουσίασαν μείωση, παρά τις αυξημένες πιέσεις στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

«Φέτος καταγράφεται μια σημαντική μείωση στις συνολικές παράνομες αφίξεις, παρά τα παιχνίδια που ορισμένοι παίζουν στις πλάτες απελπισμένων ανθρώπων», τόνισε ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η κάμψη φθάνει το 7,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - που αποτέλεσαν επίκεντρο της παράνομης διακίνησης - η μείωση ξεπερνά το 42%.

Αναφερόμενος στις αφίξεις από τη Λιβύη, επισήμανε ότι αρχικά ήταν αυξημένες, ωστόσο η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου λειτούργησε ως «σημείο καμπής» στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Κικίλιας: Στόχος τα ελληνικά ναυπηγεία να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος ώστε η ναυπήγηση νέων πλοίων του Λιμενικού Σώματος να μπορεί να πραγματοποιείται και σε ελληνικά ναυπηγεία, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και τη διαφάνεια είπε από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα και στους Έλληνες ναυπηγούς και στα ελληνικά ναυπηγεία να συμμετάσχουν με αξιώσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν, χωρίς αποκλεισμούς.

Ανέφερε ότι το «ΑΙΓΙΣ 2» περιλαμβάνει δύο μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμια, νέα παράκτια περιπολικά και καταδιωκτικά υψηλών ταχυτήτων, drones, μη επανδρωμένα υποβρύχια και ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων ("War Room") με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους πέντε μήνες, ενώ η παραλαβή των πρώτων μέσων αναμένεται σε 15-18 μήνες.

«Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά με πλήρη σεβασμό σε κάθε ευρώ, είτε προέρχεται από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας έκανε ειδική μνεία στους πρώην υπουργούς Ιωάννη Πλακιωτάκη και Χρήστο Στυλιανίδη, καθώς και στους επίτιμους Αρχηγούς του Λιμενικού, Ναυάρχους Θεόδωρο Κλιάρη και Γεώργιο Αλεξανδράκη, για την καθοριστική συμβολή τους.

Τόνισε ότι «η ηυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στηρίζει με συνέπεια τον ρόλο του Λιμενικού στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων και στη στήριξη των νησιωτών» ενώ επεσήμανε ότι τα νέα σκάφη θα διατεθούν στις Λιμενικές Αρχές Τήνου, Σάμου, Κω, Χίου και Ηρακλείου, ενισχύοντας τις καθημερινές επιχειρήσεις διάσωσης και επιτήρησης.

Οι προδιαγραφές

Από τα πέντε νέα υπερσύγχρονα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη τα τρία παραδόθηκαν στις λιμενικές αρχές Τήνου Κω και Σάμου και τα άλλα δύο θα παραδοθούν στη Χίο και το Ηράκλειο Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση έως και πέντε ακόμη όμοιων, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ανά σκάφος, χωρίς ΦΠΑ). Τα σκάφη χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΥ 2021-2027» και ναυπηγήθηκαν στο Teijo της Φινλανδίας από την εταιρεία Marine Alutech Oy Ab, σύμφωνα με προδιαγραφές που εκπονήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Τα νέα σκάφη του λιμενικού έχουν μήκος 19,5 μ., πλάτος 5,1 μ. και βύθισμα 0,8 μ., διαθέτουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων και επιχειρησιακή ταχύτητα άνω των 32 κόμβων, με ακτίνα δράσης 360 ναυτικών μιλίων. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με υπερκατασκευή από σύνθετα υλικά, και έχουν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε καιρικές συνθήκες Douglas 4, ενώ αντέχουν έως και Douglas 7.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο μηχανές MAN με υδροπροωθητήρες Kongsberg, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Kohler, σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, ραντάρ, κάμερες ημέρας/νύχτας, ηλεκτρονικούς χάρτες και εξοπλισμό διάσωσης. Διαθέτουν αντιβαλλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού της ισπανικής Escribano για πυροβόλα 7,62 ή 12,7 χιλ., δυνατότητα ενδιαίτησης εξαμελούς πληρώματος και μεταφοράς έως 40 ατόμων.

Η παράδοση των πέντε σκαφών ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης Τ49/2023, που υπογράφηκε την 1η Νοεμβρίου 2023 μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Marine Alutech Oy Ab.