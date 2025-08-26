Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Οι σταθμοί της περιοδείας του στην Θεσσαλονίκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χατζηδάκης: Οι σταθμοί της περιοδείας του στην Θεσσαλονίκη
Πρώτος σταθμός της περιοδείας του είναι το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του Μετρό, στην Πυλαία, ενώ θα επιθεωρήσει και τα έργα του Μέσου.

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται από αύριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του είναι το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του Μετρό, στην Πυλαία, ενώ θα επιθεωρήσει και τα έργα του Μέσου.

Ακολούθως, θα έχει συνεργασία με τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Το απόγευμα, ο Κ. Χατζηδάκης θα έχει συνάντηση με τους δημάρχους Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια αντίστοιχης συνάντησης που είχε με τους αυτοδιοικητικούς της Δυτικής Μακεδονίας.

Την Πέμπτη, τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα είναι παρών στις συναντήσεις που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, με τους φορείς της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως 5 Νοεμβρίου στην προθεσμία έκδοσης

Εργασιακό νομοσχέδιο: «Λάστιχο» το ωράριο εργασίας, αλλάζει η ετήσια άδεια αναψυχής

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Κωστής Χατζηδάκης
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider