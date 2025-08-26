Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ αλλά με απώλειες - Τα ποσοστά Τσίπρα για νέο κόμμα

Διατηρεί το προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, καταγράφοντας ωστόσο σημαντικές απώλειες, την ίδια ώρα που τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αδυνατούν να καρπωθούν την φθορά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Interview για την POLITIC.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,3%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 4,4%, το ΜέΡΑ25 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νέα Αριστερά 1,7%, η Νίκη 1,1% ενώ το 6,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Στην εκτίμηση αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,9%, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 5 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο (από το 25,9% στο 21,4%). Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 14,8%, την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελληνική Λύση (10,1%) ενώ σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας (10,0%). Ακολουθούν ΚΚΕ (7,8%), Κίνημα Δημοκρατίας (5,3%), Φωνή Λογικής (5,2%) και ΜέΡΑ25 (5,0%). Στην 9η θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, και ακολουθούν Νίκη (2,1%) και Νέα Αριστερά (1,4%), ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα στηρίξει το 7,9% των πολιτών.

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργός, με τα δύο ονόματα που παρουσιάζονται να είναι εκείνα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 26%. Ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό, 43%, συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας».

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», στην πρώτη θέση βρίσκεται και εδώ ο «Κανένας» με 30,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26,5,%., σημειώνοντας απώλειες από το προηγούμενο 31,7%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με μεγάλη διαφορά συγκεντρώνοντας μόλις 9,3%.

Στο ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%).

Ενόψει και της ΔΕΘ, οι πολίτες ρωτήθηκαν ποιο μέτρο οικονομικής πολιτικής θα προέκριναν αν ήταν οι ίδιοι ο πρωθυπουργός. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι περισσότεροι θα προτιμούσαν με μεγάλη διαφορά τη μείωση φορολογίας (57%), ενώ ένα 16% θα επικεντρωνόταν στα κοινωνικά επιδόματα, και ένα 18% στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και των επενδύσεων.