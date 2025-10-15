Καθηλωμένο σε χαμηλό πέντε μηνών το πετρέλαιο

Πιέζεται από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για πλεόνασμα προσφοράς το 2026 ο «μαύρος χρυσός».

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,8%, στα 61,89 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate διολίσθησαν 0,68%, στα 58,30 δολάρια.

Η Bank of America εκτίμησε ότι οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κάτω από τα 50 δολάρια το βαρέλι εάν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενταθούν, με ταυτόχρονη αύξηση παραγωγής από OPEC+.

Την Τρίτη, ο IEA επεσήμανε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πλεόνασμα έως και 4 εκατ. βαρελιών την ημέρα τον επόμενο χρόνο, μεγαλύτερο από την προηγούμενη πρόβλεψή του, καθώς ο OPEC+ και άλλοι ανεβάζουν την παραγωγή ενώ η ζήτηση παραμένει υποτονική.

Η εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών «μαύρου χρυσού» στον κόσμο, ΗΠΑ και Κίνας έχει αναζωπυρωθεί την τελευταία εβδομάδα, με την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο να επιβάλλουν πρόσθετα λιμενικά τέλη σε πλοία που μεταφέρουν φορτίο, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες ροές εμπορευμάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, επέμεινε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να κλιμακώσει την εμπορική διαμάχη, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο πεπεισμένοι ότι η Fed θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Την Τρίτη, ο Τζερόμ Πάουελ, άφησε ανοιχτή την πόρτα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων ενώ σύμφωνα με αναλυτές, χαλαρότερες οικονομικές πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για πετρέλαιο.