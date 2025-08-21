Ο Ζελένσκι αποκλείει την Κίνα ως έναν από τους εγγυητές ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα της Ρωσίας να προσθέσει την Κίνα ως εγγυητή ασφαλείας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν βοήθησαν την Ουκρανία τη στιγμή που πραγματικά την χρειαζόμασταν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας μόνο από τις χώρες που είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν» τόνισε.

Τα λόγια του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, η οποία οδήγησε σε μια πιο σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Ο Τραμπ απέκλεισε την αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη Ρωσία και θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν την Κίνα, αναφέροντας μια συμφωνία που συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα πρώτα στάδια της πλήρους εισβολής της Μόσχας. Η συμφωνία εκείνη απορρίφθηκε από το Κίεβο, καθώς θα έδινε στη Ρωσία βέτο στις προσπάθειες άλλων εγγυητών να βοηθήσουν την Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε ακούσει «θετικά μηνύματα» από τον Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μετά τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, οι αρχηγοί ασφαλείας και στρατού των συμμάχων της Ουκρανίας άρχισαν να εργάζονται για την «αρχιτεκτονική των μελλοντικών εγγυήσεων», είπε, την οποία, όπως είπε, αναμένει να είναι πιο σαφής εντός επτά έως δέκα ημερών.

Μετά την πίεση του Τραμπ για τριμερή συνάντηση, ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι οπουδήποτε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση στη Μόσχα», τόνισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ενώ επίσης, απέρριψε τις προτάσεις για τη διεξαγωγή της συνάντησης στη Βουδαπέστη, χαρακτηρίζοντας την πολιτική του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν όχι μία κατά της Ουκρανίας αλλά ως μία πολιτική «κατά της υποστήριξης της Ουκρανίας».

Αντ' αυτού, η συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην «ουδέτερη Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι, προτείνοντας την Ελβετία και την Αυστρία, χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ή την Τουρκία, ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και τον τόπο προηγούμενων συνόδων κορυφής για να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Εν μέσω της διπλωματικής πίεσης του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία επιτέθηκε σε πόλεις στη δυτική Ουκρανία κατά μήκος των συνόρων με την Πολωνία και την Ουγγαρία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι επιθέσεις σκότωσαν ένα άτομο στο Λβιβ και προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες κτίρια, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram το πρωί της Πέμπτης. Η γειτονική Πολωνία απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση.