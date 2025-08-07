Ο Τραμπ προτείνει απογραφή χωρίς του «παράτυπους» μετανάστες

Η επόμενη απογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε κάποια ημερομηνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από την κυβέρνησή του να κάνει μια απογραφή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη «πρόσωπα που είναι παρατύπως παρόντα» στις ΗΠΑ, ένας νέος τρόπος να πάρει επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο, καθώς η απογραφή του πληθυσμού καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται σε κάθε πολιτεία.

«Ζήτησα από το υπουργείο μας Εμπορίου να ξεκινήσει αμέσως να εργάζεται σε μια νέα, πολύ ακριβή απογραφή, που θα βασίζεται στα τωρινά δεδομένα και αριθμούς (…). Οι άνθρωποι που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας δεν θα ληφθούν υπόψη στην απογραφή», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ένας ελαφρώς συγκαλυμμένος τρόπος να κερδίσει περισσότερες έδρες στο Κογκρέσο, με την απογραφή να χρησιμεύει στην κατανομή των ψήφων στους κόλπους του εκλεκτορικού κολεγίου, πολιτεία ανά πολιτεία, για τις προεδρικές και τις ενδιάμεσες εκλογές, μεταξύ αυτών οι επόμενες, που είναι καθοριστικές για τη συνέχεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και θα διεξαχθούν το 2026.

Το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Pew Research Center υπολογίζει πως αφαιρώντας τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα από την αμερικανική απογραφή, πολλές πολιτείες θα είχαν στερηθεί το 2020 μία έδρα από το Κογκρέσο, όπως η Καλιφόρνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του θα στηριχθεί για τη νέα αυτή απογραφή «στα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που ελήφθησαν στις προεδρικές εκλογές του 2024».

Το αμερικανικό Σύνταγμα, το οποίο χρονολογείται από το 1790, προβλέπει πως μια απογραφή διεξάγεται κάθε 10 χρόνια και καταμετρά «το σύνολο των ανθρώπων σε κάθε πολιτεία», μεταξύ αυτών τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η επόμενη απογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε κάποια ημερομηνία.

Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται στις πρόσφατες ενέργειες των Ρεπουμπλικανών προκειμένου να επανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες προς όφελός τους, όπως το Τέξας ή το Οχάιο.

«Κέρδισα το Τέξας» είπε την Τρίτη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως με αυτό το προβάδισμα στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι απέκτησαν το δικαίωμα να κερδίσουν «πέντε ακόμη έδρες» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress