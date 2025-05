Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαιώνει τους ΝΥΤ στην αγωγή κατά της Φον Ντερ Λάιεν

Oι NYT θα αποκτήσουν πρόσβαση στα μηνύματα που αντάλλαξαν η πρόεδρος της Κομισιόν και ο CEΟ της Pfizer στην κορύφωση της πανδημίας το 2021.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρνηθεί στην εφημερίδα New York Times την πρόσβαση στα μηνύματα που αντάλλαξαν η πρόεδρός της, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, κρίνοντας ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δεν κατάφερε να εξηγήσει εύλογα γιατί δεν έχει στην κατοχή του τα κείμενα.

#EUGeneralCourt annuls the @EU_Commission decision refusing The New York Times access to text messages exchanged between President @vonderleyen and the CEO of @Pfizer in the context of #COVID vaccine procurement 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 14, 2025