Μητσοτάκης πριν τη Σύνοδο Κορυφής: Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την ΕΕ

«Οι ώρες των μεγάλων αποφάσεων για την ΕΕ έχουν φτάσει» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. «Σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο θα συζητήσουμε καταρχάς τις προτάσεις που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Κομισιόν για το πώς μπορούμε δραστικά να ενισχύσουμε ως ΕΕ την αποτρεπτική μας δυνατότητα» πρόσθεσε.

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι η Ελλάδα αλλά και εγώ προσωπικά αγωνιστήκαμε για πολύ καιρό προκειμένου να μπορέσουμε να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι αυτό το οποίο ξεκινάει σήμερα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό. Θέλω να χαιρετίσω ιδιαίτερα τις προτάσεις για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη μέλη, τα οποία ήδη δαπανούν άνω του 2% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες, να μπορούν να εξακολουθούν να το κάνουν» συμπλήρωσε.

«Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να αφορά όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Να ενθαρρύνει αυτούς οι οποίοι ξοδεύουν λίγα προκειμένου να ξοδέψουν περισσότερα, να επιβραβεύσει αυτούς που ήδη ξοδεύουν περισσότερα και ενδεχομένως να τους επιτρέψει να ξοδέψουν ακόμα πιο πολλά για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα» έσπευσε να επισημάνει.

«Είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι δημιουργούνται καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία από αδιάθετες πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτό αποτελούσε μια πάγια ελληνική θέση και αναμένουμε την περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεων αυτών και σήμερα, αλλά κυρίως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στους κρίσιμους καιρούς τους οποίους ζούμε, η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» εξήγησε.

«Ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να εμπλέξουμε τις ΗΠΑ σε αυτό το νέο σχήμα μιας διατηρήσιμης ειρήνης, η οποία θα στηρίζεται πρώτα και πάνω από όλα στην ισχύ. Είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ΗΠΑ και πρέπει να τις πείσουμε ότι είναι τελικά και προς το δικό τους συμφέρον» κατέληξε.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το πακέτο για την άμυνα (REARM Europe) που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας και υπενθυμίζουν την πρόσφατη παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού μέσω του άρθρου του στους Financial Times για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, όπου μεταξύ άλλων είχε προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 100 δισ. ευρώ, ικανό να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην άμυνα.

Ωστόσο, τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν ότι απαιτούνται διευκρινίσεις σε σημαντικές παραμέτρους, όπως η πρόταση για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα η θέση της χώρας μας είναι πως η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ήτοι να είναι δηλαδή ισότιμη η μεταχείρισή τους ανεξάρτητα από το κατά πόσον καλύπτουν τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες, που φθάνουν το 2% του ΑΕΠ, ή κατά πόσον δεν περνούν το συγκεκριμένο πήχη.

Στην υιοθέτηση της πρότασης που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών στην ΕΕ προχώρησε η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που συνεδρίασε την Πέμπτη πριν την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Ενόψει της σημερινής Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ ενέκρινε την "Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα" που κατατέθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν οι αμυντικές δαπάνες στην ΕΕ και να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικές ευελιξίες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ίσο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη», αναφέρεται σε ανάρτηση του ΕΛΚ στο X (πρώην Twitter).

