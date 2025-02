Φον ντερ Λάιεν: Νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 3,5 δισ. ευρώ

Ο Πούτιν προσπαθεί περισσότερο από ποτέ να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Στόχος του παραμένει η παράδοση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Tη χορήγηση νέου πακέτου βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε κατά την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Κίεβο, όπου βρέθηκαν οι ηγέτες 13 κρατών για να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους.

«Ο Πούτιν προσπαθεί περισσότερο από ποτέ να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο επί του πεδίου. Στόχος του παραμένει η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Και τότε ξέρουμε τί μπορεί να συμβεί μετά. Γιατί έχει ήδη ξαναγίνει. Δεν διακυβεύεται μόνο η μοίρα της Ουκρανίας. Είναι και το πεπρωμένο της Ευρώπης», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής στο Κίεβο, με αφορμή την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Let’s be clear: a free and sovereign Ukraine is not only in the European interest.



It’s also in the interest of the entire world.



An investment in Ukraine’s sovereignty is an investment in the prevention of future wars.



My statement in Kyiv ↓ https://t.co/TLVVKvUwxu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025