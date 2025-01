Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με το ΓΓ του ΟΗΕ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ,Αντόνιο Γκουτέρες, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο ρόλο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Κυπριακό», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter.

FM George Gerapetritis had a phone conversation with #UN Secretary-General @antonioguterres

The discussion focused on the recent developments in the #MiddleEast, Greece’s role in the #UNSC and the Cyprus Issue. pic.twitter.com/PxOlpVzxJQ

