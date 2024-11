Ευρωπαϊκή Ένωση, NATO και Βρετανία συγχαίρουν τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Ας εργαστούμε μαζί για μια διατλαντική εταιρική σχέση που συνεχίζει να αποδίδει στους πολίτες μας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού εξαρτώνται από τον δυναμισμό και τη σταθερότητα της οικονομικής μας σχέσης», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι αναμένει να συνεργαστεί ξανά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ «για την προώθηση μιας ισχυρής διατλαντικής ατζέντας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς σύμμαχοι. Δεσμευόμαστε από μια αληθινή συνεργασία μεταξύ των λαών μας, που ενώνει 800 εκατομμύρια πολίτες», προσέθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζοντας ότι «αυτός ο δεσμός είναι βαθιά, ριζωμένος στην κοινή μας ιστορία, στη δέσμευσή μας για ελευθερία και δημοκρατία και στους κοινούς στόχους ασφάλειας και ευκαιριών για όλους».

I warmly congratulate Donald J. Trump.

The EU and the US are more than just allies.

We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.

So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024