Σύνοδος Κορυφής: Οργή Άγκυρας για τη σύνδεση της ένταξής της με το Κυπριακό

Την οργή της Άγκυρας προκάλεσαν τα αποτελέσματα της στρατηγικής συζήτησης για την Τουρκία στην ειδική Σύνοδο Κορυφής, καθώς συνδέεται εκ νέου ευθέως η ένταξή της με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνε λόγο για «έλλειψη στρατηγικού οράματος της ΕΕ για τη χώρα μας και τις παγκόσμιες εξελίξεις».

«Η σύνδεση του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από εμάς. Η προσέγγιση που περιορίζει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ στο Κυπριακό πρέπει να εγκαταλειφθεί» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στο Κυπριακό ή σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Τουρκία δηλώνει ότι απορρίπτει «τον επιλεκτικό περιορισμό της συνεργασίας της με την ΕΕ σε ορισμένους τομείς» κάτι που εκλαμβάνεται ως αιχμή για το μεταναστευτικό.

