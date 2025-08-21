Οικονομία | Ελλάδα

Κατσαφάδος: Έως 1η Σεπτέμβρη οι αιτήσεις πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κατσαφάδος: Έως 1η Σεπτέμβρη οι αιτήσεις πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών
Τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνονται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών, υπενθύμισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.

Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνονται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

Tηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις, τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.

Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.


Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία έκδοσης - Τι ισχύει μετά τις 5/9

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τράπεζες προετοιμάστηκαν και αναμένουν τη ρύθμιση

Βρώσιμα έντομα: Στο 25% η ανάπτυξη της αγοράς – Ποια χώρα έχει την πρωτιά

tags:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Πυρόπληκτοι

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider