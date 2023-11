B. Κικίλιας: Νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης

Η κλιματική κρίση είναι εδώ, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist με τίτλο «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean».

Την ανάγκη για άμεση, συντονισμένη δράση στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης ή κλιματικής κατάρρευσης, με έμφαση στην πρόληψη και σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Β. Κικίλιας κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist με τίτλο «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean».

Όπως τόνισε ο ίδιος «οι άνθρωποι παράγουν περισσότερες κρίσεις σήμερα απ' ό,τι επιλύουμε ή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε» γι αυτό «πρέπει να βρούμε τρόπο να περιορίσουμε τις καταστροφές και να είμαστε ανθεκτικοί».

Η στρατηγική μας είναι η πρόληψη, δήλωσε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι η συνέργεια μεταξύ καινοτομίας και διαχείρισης καταστροφών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Β. Κικίλια :

"Καλημέρα κυρίες και κύριοι.

“Ευχαριστώ τον Economist που με κάλεσε εδώ, είναι τιμή μου. Φαίνεται ότι ο πλανήτης, ή θα προτιμούσα να πω, ότι οι άνθρωποι παράγουν περισσότερες κρίσεις σήμερα απ' ό,τι επιλύουμε ή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήμουν Υπουργός Υγείας στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αντιμετωπίσαμε την πανδημία. Μετά από αυτό, στον ανασχηματισμό, o Πρωθυπουργός μου εμπιστεύθηκε το Υπουργείο Τουρισμού και είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση. Και στη νέα κυβέρνηση, είμαι Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου αντιμετωπίσαμε εν μέσω κλιματικής κρίσης, πλημμύρες, πυρκαγιές. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν μιλάμε πλέον απλώς για κλιματική αλλαγή, για τη βιωσιμότητα, δεν είμαστε εκεί: είμαστε στην κλιματική κρίση- κάποιοι επιστήμονες κάνουν λόγο για κλιματική κατάρρευση και πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να βρούμε τρόπο να περιορίσουμε τις καταστροφές και να είμαστε ανθεκτικοί. Η στρατηγική μας είναι η πρόληψη.

Λυπάμαι, αλλά σε όλον τον κόσμο μιλάμε για τη Βραζιλία αυτές τις μέρες, 59-60 βαθμούς, μιλάμε για την Πορτογαλία, την Ισπανία, 13 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο στην τρέχουσα περίοδο. Πλημμύρες στη λίμνη Κόμο, καταστροφές στον Βορρά, πυρκαγιές στον Νότο, καταστροφές στην Ελλάδα. Δείτε τι προκάλεσε ο Daniel στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Β. Αφρική. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Μιλάμε για πρόληψη. Για μία διαφορετική κουλτούρα ενημέρωσης των ανθρώπων και εκπαίδευσής τους προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η πρόληψη είναι ο τρόπος να μειώσουμε τον κίνδυνο που φέρνουν οι φυσικές καταστροφές σε κάθε χώρα, σε κάθε ήπειρο. Πρόληψη, προστασία ανθρώπινης ζωής, αυτός είναι ένας στόχος. Ανθεκτικότητα, προσαρμογή στο κλίμα, προετοιμασία και ανταπόκριση. Τώρα προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες πολλών επεμβάσεων και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο βαθμό πολλά πράγματα και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όταν υπάρχει πρόβλημα και να μην χανόμαστε στη γραφειοκρατία και να μπορούμε να σώζουμε τις ανθρώπινες ζωές.

Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της μεταρρύθμισης είναι να έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο, το ΑΙΓΙΣ ύψους 2,5 δις €. Να τρέξουν οι διαγωνισμοί για να μπορέσει η κυβέρνηση να προάγει την προστασία με αγορά αεροπλάνων, ελικοπτέρων και φυσικά εξοπλισμό για το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και νέες τεχνολογίες, drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες, αισθητήρες, κάμερες και ό,τι υπάρχει στην αγορά που μπορούμε να συνδυάσουμε για να παλέψουμε τις φυσικές καταστροφές. Επίσης ένα σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης και ειδοποίησης, νέες τεχνολογίες, ένα δίκτυο αισθητήρων σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντικά για τη χώρα.

Ο Πρωθυπουργός θέλει να πάμε μπροστά και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο οικοδομημένο στην ανθεκτικότητα, το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες κρίσεις. Η επόμενη κρίση θα έρθει και θα είναι είτε πλημμύρα είτε πυρκαγιές. Τις φυσικές καταστροφές τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά παντού στον πλανήτη. Δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να ανταποκριθούμε. Η συνέργεια μεταξύ καινοτομίας και διαχείρισης καταστροφών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών να μειωθεί το αρνητικό αποτύπωμα. Και έχουμε μόνο μια επιλογή: Είτε να δεχθούμε τα πράγματα ως έχουν, είτε να σηκωθούμε να παλέψουμε. Φέτος καταφέραμε στη Ρόδο να κάνουμε εκκενώσεις για 25.000 ανθρώπους στις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί, αλλά και να βοηθήσουμε και τόσους συναθρώπους μας στις πλημμύρες. Αυτό όμως είναι βασικό κλειδί της πολιτικής, αυτό είναι το ιερό καθήκον των πολιτικών σε αυτές τις καταστάσεις. και τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί σε τέτοιες καταστάσεις.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ”.