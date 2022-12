Μελόνι: Πρόσκληση στον Ζελένσκι για επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία

Η Μελόνι κάλεσε τον Ζελένσκι στη Ρώμη - Μήνυμα πλήρους στήριξης στην Ουκρανία.

Η Τζόρτζια Μελόνι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένκι και του επανέλαβε την πρόθεσή της να μεταβεί στο Κίεβο ενώ, παράλληλα, τον κάλεσε να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ρώμη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία, σε πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο και υπογράμμισε ότι η Ιταλία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσει, η Ουκρανία, να πετύχει «μια δίκαιη ειρήνη».

Ο Ζελένσκι, από την μεριά του, έγραψε στο Twitter ότι ευχαρίστησε την Ιταλία για την παροχή νέας βοήθειας, ύψους δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι «η Μελόνι τον πληροφόρησε ότι η χώρα της εξετάζει την δυνατότητα παροχής συστημάτων αεράμυνας, για την προστασία του εναέριου χώρου της Ουκρανίας». «Συζητήσαμε το ειρηνευτικό σχέδιο» πρόσθεσε, τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for 🇺🇦. Commended 🇮🇹 government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect 🇺🇦 skies is being considered. We discussed #PeaceFormula

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2022