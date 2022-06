Δένδιας: Ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την κατάσταση στη ν/α Μεσόγειο

«Θα ενημερώσω σήμερα το Συμβούλιο για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο.

«Θα ενημερώσω σήμερα το Συμβούλιο για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και επίσης, για τις πρόσφατες επισκέψεις μου στις βαλκανικές χώρες και ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια και τις προσπάθειές μας να επισπεύσουμε τη διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας», ανέφερε ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο.

I am going to inform the Council today about the situation in the Eastern Mediterranean and also about my recent visits to the Western Balkans, and our efforts to expedite the accession process of North Macedonia and Albania. pic.twitter.com/KYkSC9Edjg

