ΗΠΑ: Κυρώσεις στο Ιράν για να σταματήσουν την ανάπτυξη drones

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε χθες Παρασκευή νέες οικονομικές κυρώσεις σε «δίκτυο» το οποίο κατ’ αυτήν συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη προτού ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να περισωθεί η διεθνής συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι κυρώσεις έχουν έξι «στόχους», κατά την ορολογία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο νομικά πρόσωπα, που όλα τους συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού που η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «τρομοκρατική» οργάνωση το 2019, επί των ημερών του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι «χρησιμοποίησαν και διέδωσαν» τα οπλικά συστήματα του είδους αυτού, παραδίδοντάς τα σε οργανώσεις «υποστηριζόμενες από το Ιράν», ή εξαπολύοντάς τα εναντίον «των αμερικανικών δυνάμεων» και «της διεθνούς ναυσιπλοΐας». Στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, τα ιρανικά UAVs εξισώνονται με «όπλα μαζικής καταστροφής».

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι τυχόν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στα πρόσωπα αυτά στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ θα δεσμευθούν και οι Αμερικανοί δεν θα είναι πλέον σε θέση να συναλλάσσονται μαζί τους, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, τόνισε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «δεσμευμένες να αντιμετωπίσουν όλη την απειλητική δραστηριότητα του Ιράν και αυτούς που την υποστηρίζουν».

The U.S. is sanctioning six Iranian targets linked to the regime’s Unmanned Aerial Vehicle activities. We are firmly committed to countering all of Iran’s threatening activity and those who support it.

