Ισραήλ: Εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Υεμένη - Πιθανότατα διαλύθηκε στον αέρα

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έκαναν πολλές προσπάθειες για να αναχαιτίσουν τον πύραυλο, πρόσθεσε ο στρατός. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη πιθανότατα διαλύθηκε στον αέρα μετά τις σειρήνες για αεροπορική επιδρομή που ήχησαν σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έκαναν πολλές προσπάθειες για να αναχαιτίσουν τον πύραυλο, πρόσθεσε ο στρατός. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και ελέγχουν τις πιο πολυπληθείς περιοχές της χώρας, εκτοξεύουν πυραύλους στο Ισραήλ και επιτίθενται σε θαλάσσιες οδούς.

Οι Χούθι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Οι περισσότεροι από τους δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν εκτοξεύσει οι Χούθι, αναχαιτίστηκαν ή δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά πληγμάτων ως αντίποινα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ