Κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ - Η στάση των αραβικών κρατών και της Τουρκίας

Από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός (IDF) βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ απαντούν με ρουκέτες. Σύμφωνα με tweet που έκανε o IDF, ο στόχος των αεροπορικών επιθέσεων -στις οποίες συμμετέχει το 25% της ισραηλινής αεροπορίας- είναι το υπόγειο δίκτυο με τούνελ της Γάζας γνωστό και ως «μετρό», καθώς και άλλοι στρατιωτικοί στόχοι. Λόγω της φύσης του θεάτρου των μαχών και της κατάστασης, δεν ευσταθεί ότι βάλλονται μόνο στρατιωτικής σημασίας στόχοι.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

