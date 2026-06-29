Η Wall Street εγκαταλείπει τα στοιχήματα για ένα ισχυρότερο ευρώ, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα κινηθούν με ταχύτερο ρυθμό από την Ευρώπη στις αυξήσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

Η Wall Street εγκαταλείπει τα στοιχήματα για ένα ισχυρότερο ευρώ, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα κινηθούν με ταχύτερο ρυθμό από την Ευρώπη στις αυξήσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

Επενδυτικοί κολοσσοί όπως η JPMorgan Chase & Co., η Morgan Stanley και η Bank of New York Mellon εκτιμούν ότι το κοινό νόμισμα θα μπορούσε να υποχωρήσει πάνω από 3% φτάνοντας τα 1,10 δολάρια τον επόμενο χρόνο. Το ευρώ έχει ήδη διολισθήσει αυτόν τον μήνα σε χαμηλό ενός έτους, καθώς οι traders προεξοφλούν μία αύξηση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα το 2026 ενώ δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως μία ανάλογη αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πρόκειται για μία ανατροπή σε σύγκριση με τις αρχές έτους, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη ανησυχούσαν ότι το ευρώ ήταν πολύ ισχυρό, αφού είχε ξεπεράσει τα 1,20 δολάρια φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Αντίθετα, αποπληθωρίστηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, όταν η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησε μια στροφή προς το δολάριο, και πλέον η προσεκτική στάση από την ΕΚΤ, έχει ως αποτέλεσμα το ευρώ να χάνει ακόμη περισσότερο την εύνοιά του.

Ασυνήθιστα απότομες μειώσεις

«Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα μπορούσε πολύ εύκολα να φτάσει τα 1,10 δολάρια, καθώς οι μεσοπρόθεσμοι επενδυτές χαλαρώνουν τις δομικές shorts θέσεις τους στο δολάριο, ενώ οι κερδοσκοπικοί επενδυτές θα μπορούσαν να «συσσωρεύσουν» όσο ενισχύεται το momentum», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley, συμπεριλαμβανομένου του Ντέιβιντ Άνταμς.

Η JPMorgan μείωσε τον στόχο της για τα μέσα του 2027 στα 1,10 δολάρια και η Royal Bank of Canada προβλέπει τώρα αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η Bank of America και η Wells Fargo έχουν επίσης μειώσει τις προβλέψεις τους. Ενώ τέτοιες προβλέψεις συχνά προσαρμόζονται στις τάσεις της αγοράς, πρόκειται για ασυνήθιστα απότομες μειώσεις και αρχίζουν να μειώνουν την εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg, η οποία εξακολουθεί να προβλέπει 1,20 δολάρια τον επόμενο χρόνο.

Τα options έχουν γίνει επίσης πιο αρνητικά, ειδικά μακροπρόθεσμα. Τα ετήσια risk reversals, ένας δείκτης που αποτυπώνει το κλίμα και την τοποθέτηση των επενδυτών, είναι πλέον τα πιο bearish για το ευρώ από τον Μάρτιο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι traders πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο ή να στοιχηματίσουν σε περαιτέρω πτώση του ευρώ κατά το επόμενο έτος.

«Ενώ το δολάριο μπορεί να εδραιώσει τα κέρδη του στο πολύ βραχυπρόθεσμο μέλλον, είναι δύσκολο να καταπολεμήσουμε τη δυναμική σε αυτό τη συναλλαγή., εδώ και τώρα», δήλωσε ο Marcus Jennings της Wells Fargo.

Αυτή η δυναμική έχει ενισχυθεί από τις τελευταίες ανατροπές στα στοιχήματα για τα επιτόκια. Πριν από την πρώτη συνάντηση του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, αυτόν τον μήνα, οι traders ανησυχούσαν ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μείωση του κόστους δανεισμού. Αντ' αυτού, ξεκαθάρισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα ανεχθεί υψηλό πληθωρισμό, οδηγώντας τους traders να στοιχηματίσουν σε αύξηση φέτος.

Εν τω μεταξύ, η ομόλογός του από την ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν υπήρχε λόγος να αντιδράσει πιο δυναμικά στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μετά την μοναδική αύξηση αυτόν τον μήνα, επειδή ο πληθωρισμός πρόκειται να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα.

«Πιστεύαμε ότι η ΕΚΤ δεν έπρεπε να είχε αυξήσει τα επιτόκια και, αν μη τι άλλο, οι κινήσεις τους έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την υπόθεση υπέρ του ευρώ λόγω του αντίκτυπου στην ανάπτυξη», δήλωσε ο Geoff Yu της BNY Mellon. «Ενώ βλέπουμε πιθανότητα για πτώση κάτω από το 1,10 δολάριο, δεν θα το κυνηγούσαμε επιθετικά» τόνισε.

Όσοι πιστεύουν ότι η Fed θα αποφύγει επίσης μια αύξηση, όσοι παραμένουν αρνητικοί για το δολάριο τον επόμενο χρόνο ή έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης, έχουν μια πιο ευνοϊκή άποψη για το ευρώ. Η Bank of America, για παράδειγμα, μείωσε την έκθεσή της από το 1,20 δολάριο σε 1,15 δολάριο, αλλά λέει ότι είναι ουδέτερη για το κοινό νόμισμα.

Παρόλα αυτά, όσοι αναμένουν ένα ράλι του ευρώ, μειώνονται γρήγορα.

«Η ανοδική πορεία του ευρώ έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει», δήλωσε ο Kit Juckes, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Societe Generale SA.

«Δεν νομίζω ότι μια ενεργειακή κρίση μπορεί ποτέ να μην είναι αρνητική για το ευρώ», είπε, κάνοντας μια παραλληλία με το 2022, όταν η αύξηση του ενεργειακού κόστους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατέστρεψε την οικονομία της Ένωσης.