Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 12,8% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Απρίλιο

Αύξηση 12,8% σε ετήσια βάση παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Απρίλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Για τον ίδιο μήνα, το 2025 παρατηρήθηκε άνοδος 0,5% σε σχέση με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 - Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 - Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

