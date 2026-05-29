Διπλή άνοδος για κύκλο εργασιών και όγκο στο λιανεμπόριο τον Μάρτιο

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Aύξηση 6,1% σε ετήσια βάση παρουσίασε τον Μάρτιο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανεμπόριο και άνοδο 4,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 0,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 0,5%.