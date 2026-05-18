Ταμειακό πλεόνασμα 1,013 δισ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026

Πλεόνασμα ύψους 1,013 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιονομικά στοιχεία που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα εμφανίζεται εμφανίζεται μειωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 1,874 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού κατέγραψαν μικρή αύξηση, φτάνοντας τα 22,451 δισ. ευρώ, έναντι 22,232 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του προηγούμενου έτους. Η άνοδος αυτή αποτυπώνει τη σταθερή εισροή φορολογικών και λοιπών κρατικών εσόδων, παρά τις πιέσεις στο οικονομικό περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν στα 21,600 δισ. ευρώ, από τα 19,796 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.