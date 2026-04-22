Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη: Ισχυρό το οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού

Στο οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού, αλλά και στη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως προς την προβολή του τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η κα. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια και πρόεδρος του Spetses mini Marathon και CEO της Communication Lab.

Όπως ανέφερε η κα. Κουταρέλλη, ο αθλητικός τουρισμός αναδεικνύεται διεθνώς ως ένα εξαιρετικά δυναμικό πεδίο, το οποίο εμφανίζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 16%, ενώ το 2025 η παγκόσμια τουριστική δαπάνη για τον συγκεκριμένο κλάδο έφτασε τα 800 δισ. ευρώ. Η ίδια εξήγησε ότι ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να ενισχύσει συνολικά την τουριστική εμπειρία που προσφέρει η Ελλάδα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μορφή τουρισμού που δεν εξαρτάται απαραίτητα από τις καλές καιρικές συνθήκες και άρα δεν περιορίζεται χρονικά στη μέχρι πρότινος «παραδοσιακή» περίοδο τουριστικής αιχμής.

Ενδεικτικά, το Spetses mini Marathonκαι το Spetsathlon εδώ και 15 χρόνια αποτελούν θεμέλιους λίθους για τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα, όπως ανέφερε η κα. Κουταρέλλη. Τα δύο Σαββατοκύριακα του Spetses Mini Marathon και του Spetsathlon, τον Οκτώβριο και τον Μάιο αντίστοιχα, είναι τα Σαββατοκύριακα που στις Σπέτσες γίνονται sold out γρηγορότερα ακόμα και σε σχέση με τον Δεκαπενταύγουστο ή το Πάσχα ή τη Γιορτή της Αρμάτας. Είναι επίσης τα Σαββατοκύριακα του μεγαλύτερου τζίρου των επιχειρήσεων στο νησί. Πρόκειται, όπως τόνισε η κα. Κουταρέλλη, για Σαββατοκύριακα εμπειρίας, στη διάρκεια των οποίων οι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Όπως ισχύει, κατ’ αναλογία, με άλλα παρόμοια events, όπως ο Μαραθώνιος της Αθήνας ή η διοργάνωση ενός Final-4.

Έτσι, ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας τρόπος τόνωσης της τουριστικής κίνησης στις off-season περιόδους της χρονιάς και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ώστε να μη βλέπουμε αυτό που συνέβαινε παλαιότερα, όπως είπε η κα. Κουταρέλλη, όταν οι τουριστικές επιχειρήσεις «κατέβαζαν ρολά» από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Ο ρόλος των social media

Σε ό,τι αφορά ευρύτερα την προβολή του τουριστικού προϊόντος, η κα. Κουταρέλλη τόνισε την επίδραση και την αυξανόμενη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι μέσω αυτών κάθε μεμονωμένο άτομο λειτουργεί ως influencer. Καθιερώνεται δηλαδή ένα μοτίβο, όπου ο χρήστης δεν αρκείται στο να ζήσει μια εμπειρία, αλλά επιθυμεί παράλληλα να προβάλει το βίωμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσω του user generated content προβάλλεται μεν ο προορισμός και το τοπίο, αλλά οικοδομείται ταυτόχρονα και ένα storytelling εμπειριών, κι έτσι ο εκάστοτε τουριστικός προορισμός αποκτά ένα διαφορετικό DNA. Επιπλέον, όπως σημείωσε η κα. Κουταρέλλη, τα social media έχουν τη δύναμη να αναδείξουν ή και να υποβαθμίσουν τουριστικούς προορισμούς. Κι αυτό, διότι οι χρήστες δεν περιορίζονται στην αναπαραγωγή της εικόνας, αλλά επικοινωνούν ευρύτερα την εμπειρία τους και τον βαθμό ικανοποίησής τους από το επίπεδο των υπηρεσιών που τους προσφέρθηκαν.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, όπως εξήγησε η CEO της Communication Lab, ο τουρισμός επηρεάζεται εντονότερα από τη δυναμική των social media, συγκριτικά με άλλους κλάδους υπηρεσιών, καθώς είναι ευκολότερο για το κοινό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να θελήσει να επισκεφθεί έναν τουριστικό προορισμό ή να βιώσει μια εμπειρία που τυγχάνει προβολής και δημοφιλίας σε πλατφόρμες όπως το TitkTok ή το Instagram.