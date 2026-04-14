Ο πόλεμος στο Ιράν ίσως κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους 1 τρισ. δολάρια

Πολύ περισσότερο από ό,τι υπολογίζουν τα αρχικά στοιχεία αναμένεται να κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση ακαδημαϊκού του Χάρβαρντ.

Μόνο οι πρώτες 6 ημέρες της αμερικανοισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου είχαν κόστος 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πεντάγωνου προς το Κογκρέσο.

Παρ' όλο που η «εύθραυστη» εκεχειρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, οι προσπάθειες για επίτευξη μίας πιο μόνιμης λύσης έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής άκαρπες, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ξεκινούν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Είμαι σίγουρη ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 1 τρισ. για τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε η καθηγήτρια Linda Bilmes ειδική σε θέματα δημόσιας πολιτικής στο Harvard Kennedy School.

Στην έρευνά της, που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου, εντοπίζει διάφορους λόγους για τους οποίους αυτή η στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το εθνικό χρέος των ΗΠΑ για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Εκτιμά ότι το βραχυπρόθεσμο, άμεσο κόστος ανέρχεται συνολικά σε περίπου 2 δισ. δολάρια την ημέρα κατά τη διάρκεια των 40 ημερών της ενεργού σύγκρουσης. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος των πυρομαχικών, των στρατευμάτων και των ζημιών σε στρατιωτικό εξοπλισμό - όπως η κατάρριψη τριών μαχητικών αεροσκαφών F-15 από το Κουβέιτ.

Η ίδια θεωρεί ότι το κόστος θα είναι υψηλότερα από ότι παρουσιάζεται «στα χαρτιά» καθώς το Πεντάγωνο αναφέρει αριθμούς βασισμένους στην ιστορική αξία των αποθεμάτων, αντί για την πραγματική τιμή αντικατάστασης αυτών των πόρων σήμερα, η οποία είναι συνήθως πολύ υψηλότερη.

Πρόσθεσε ότι οι μεγάλες, πολυετείς συμβάσεις με τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing για αναχαιτιστικά και πυραύλους σημαίνουν ότι το κόστος αναπλήρωσης για τις ΗΠΑ θα είναι πολύ υψηλότερο - 4 εκατ. δολάρια ανά αναχαιτιστικό - από το κόστος των drones που εκτοξεύονται από το Ιράν, τα οποία μπορούν να παραχθούν με μόλις 30.000 δολάρια το καθένα.

Μακροπρόθεσμα, το κόστος του πολέμου αυξάνεται λόγω της ανακατασκευής των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού - όχι μόνο των αμερικανικών στρατιωτικών πόρων στην περιοχή, αλλά και των υποδομών των συμμάχων τους στον Κόλπο.

Σε αυτό το κόστος προστίθενται πιθανές διά βίου παροχές αναπηρίας για τους περίπου 55.000 στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και έχουν εκτεθεί σε τοξίνες και περιβαλλοντικούς κινδύνους, είπε η Bilmes, και έτσι επιβαρύνεται περαιτέρω ο φορολογούμενος.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Κογκρέσο να αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ σε 1,5 τρισ. δολάρια, κάτι που θα σήμαινε τη μεγαλύτερη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς να περιλαμβάνονται τα 200 δισ. που έχει ζητήσει το Πεντάγωνο να διατεθούν για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ακόμη και αν το Κογκρέσο δεν συμφωνήσει να εγκρίνει το σύνολο της αύξησης, είναι πολύ πιθανό να προστεθούν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στον βασικό αμυντικό προϋπολογισμό, ποσό που δεν θα είχε εγκριθεί αν δεν υπήρχε αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε η Bilmes.

Είναι προφανές πως τέτοιου είδους δαπάνες θα επιβαρύνουν σημαντικά το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ.

Σε σύγκριση με τον πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος κόστισε συνολικά 2 τρισ. δολάρια, το δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν κάτω από 4 τρισ. δολάρια. Σήμερα, ξεπερνά τα 31 τρισ. δολάρια, και μεγάλο μέρος αυτού προέρχεται από τους προηγούμενους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την Bilmes.

«Δανειζόμαστε για να χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον πόλεμο με υψηλότερα επιτόκια. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο τα έξοδα από τους τόκους θα προσθέσουν δισεκατομμύρια δολάρια στο συνολικό κόστος αυτού του πολέμου. Και σε αντίθεση με τα αρχικά έξοδα, αυτά είναι έξοδα που μεταφέρονται ρητά στην επόμενη γενιά», τονίζει.