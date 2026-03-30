Τέλος στο ανοδικό σερί 13ων τριμήνων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες λόγω Ιράν και ΑΙ

Newsroom
Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές είναι έτοιμες να διακόψουν ένα σερί από ρεκόρ ανόδου 13 τριμήνων, καθώς η αισιοδοξία για ισχυρά κέρδη και κεφαλαιακές αποδόσεις αντισταθμίζεται από ανησυχίες για τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν και την έξοδο από την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.

Ο δείκτης Stoxx 600 Banks υποχώρησε κατά 8,7% στο 1ο τρίμηνο του 2026, αφού κατέγραφε κέρδη κάθε τρίμηνο από το 4ο τρίμηνο του 2022. Η πτώση έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας θα πλήξουν την οικονομία.

«Εάν ο πόλεμος με το Ιράν παραταθεί, οι φόβοι των παγκόσμιων δανειστών για στασιμοπληθωρισμό θα αυξηθούν», δήλωσαν οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Herman Chan και Philip Richards. «Ένα παρατεταμένο παγκόσμιο σοκ προσφοράς θα μπορούσε να έχει πιο σοβαρές επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες», πρόσθεσαν, με τους αναλυτές να σημειώνουν παράλληλα ότι ο αντίκτυπος στις αγορές ενέργειας της Ευρώπης είναι μεγαλύτερος από εκείνον στις ΗΠΑ.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση του πιστωτικού τομέα στην Ευρώπη είχαν πλήξει τις μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών ακόμη και πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Η αγορά ιδιωτικών πιστώσεων, ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων, βλέπει μια μαζική έξοδο των επενδυτών, αφού πολλές high-profile αποκαλύψεις προκάλεσαν ανησυχία σχετικά με την ποιότητα των δανείων και την έκθεση σε εταιρείες λογισμικού που απειλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μετοχή της Deutsche Bank σημειώνει την μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών με 25% για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, καθώς αποκάλυψε ότι η έκθεση της σε ιδιωτική πίστη ήταν 26 δισ. ευρώ (30 δισ. δολάρια). Οι UBS, Barclays και UniCredit επίσης μειώνονται κατά διψήφια ποσοστά.

Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Η JPMorgan αναφέρει ότι η άμεση έκθεση φαίνεται διαχειρίσιμη, ενώ η αστάθεια που προκαλείται από τον πόλεμο μπορεί να αυξήσει τα έσοδα σε επενδυτικές τράπεζες.

«Η εγρήγορση είναι κατανοητή και λογική, αλλά συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε την υπερεκτίμησή μας στον τομέα», έγραψε ο Άντριου Στίμπσον, αναλυτής της Keefe, Bruyette & Woods.

