Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, αφρικανική σκόνη και λασποβροχή συνθέτουν το σκηνικό του καιρού

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ. Υψηλές θερμοκρασίες 22 με 24 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη.

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται από το πρωί η χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να αναμένεται να κορυφωθεί το μεσημέρι. Ήδη η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι περιορισμένη, καθώς ο ουρανός παραμένει ιδιαίτερα θολός.

Αν και η Αττική αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο. Αργότερα μέσα στην ημέρα, το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.

Πότε θα καθαρίσει ο ουρανός

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Λασποβροχές, 10 μποφόρ και ρεκόρ θερμοκρασίας στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Παπακωστόπουλο και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φαινόμενο κορυφώνεται το μεσημέρι, δίνοντας μια έντονη θολούρα και κοκκινωπή απόχρωση στον ουρανό, ειδικά στην Κεντρική, Νότια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική σημειώνονται ήδη λασποβροχές περιορισμένης έντασης, ενώ η θερμοκρασία έχει εκτιναχθεί, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη.

Πέρα από τη σκόνη, οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι προκαλούν σοβαρά προβλήματα, καθώς στο Αιγαίο η έντασή τους αγγίζει τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε απαγορευτικά απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς ο κυματισμός στις θαλάσσιες περιοχές είναι εξαιρετικά υψηλός. Την ίδια ώρα, βροχές σημειώνονται στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται επίμονες καταιγίδες.

Η βελτίωση της ατμόσφαιρας αναμένεται απόψε τη νύχτα, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν, απομακρύνοντας τη σκόνη. Ωστόσο, η νέα εβδομάδα ξεκινά με άστατο καιρό και πτώση της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα (16-18 βαθμούς). Από τη Δευτέρα, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο (κυρίως από τη Σάμο και νοτιότερα), ενώ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα αποκατασταθούν καθώς οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Τρίτη, με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φέρνοντας ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα:

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα 1.000–1.200 μέτρα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία τα χιόνια ενδέχεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Μετά από μια πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη, νέο χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει γενικευμένες βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή.

Το Σάββατο αναμένεται νέος γύρος κρύου με βοριάδες και πιθανότητα για χιόνια σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, ενώ η τάση για την Κυριακή δείχνει σταδιακή ύφεση, αν και η εικόνα παραμένει ρευστή.

Πηγή: ertnews.gr