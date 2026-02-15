Αυστραλία: Επενδύει «προκαταβολή» 2,4 δισ. ευρώ σε νέο ναυπηγείο για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχιά της

Μακροπρόθεσμα, η επένδυση στο ναυπηγείο υπολογίζεται πως θα φθάσει τα σε 30 δισ. δολάρια Αυστραλίας (18 δισ. ευρώ).

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ανακοίνωσε σήμερα αρχική επένδυση δύο και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου ναυπηγείου, όπου θα κατασκευαστούν υποβρύχια με πυρηνική πρόωση στο πλαίσιο της συμμαχίας AUKUS.

Η συμφωνία αυτή, που υπέγραψε η Αυστραλία με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία το 2021 είχε σκοπό να αντιμετωπιστεί η αύξηση της επιρροής της Κίνας στον Ειρηνικό κι είχε οδηγήσει στην ακύρωση μεγάλης εξοπλιστικής συμφωνίας ανάμεσα στη χώρα της Ωκεανίας και τη Γαλλία.

Η αρχική επένδυση - «προκαταβολή», όπως τη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι - 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (2,4 δισ. ευρώ, 2,76 δισ. αμερικανικών δολαρίων) είναι «κρίσιμη» προκειμένου η χώρα να αποκτήσει «υποβρύχια με πυρηνική πρόωση εφοδιασμένα με συμβατικά όπλα».

Η συμφωνία προέβλεπε πως η Καμπέρα θα αποκτήσει στόλο υποβρυχίων αιχμής και η ναυπήγησή τους θα γινόταν από κοινού με μεταφορά τεχνολογιών.

Μακροπρόθεσμα, η επένδυση στο ναυπηγείο υπολογίζεται πως θα φθάσει τα σε 30 δισ. δολάρια Αυστραλίας (18 δισ. ευρώ).

Το συνολικό κόστος, συνυπολογιζόμενου αυτού των ίδιων των υποβρυχίων όταν τεθούν σε υπηρεσία, ίσως πλησιάσει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη 30ετία.

Η Αυστραλία θα εξασφαλίσει τεχνολογίες για την κατασκευή δικών της στο μέλλον.

Τα αμερικανοβρετανικού σχεδιασμού υποβρύχια, που αναμένεται να αρχίσουν να παραλαμβάνονται και να εντάσσονται στο πολεμικό ναυτικό της Αυστραλίας το 2032, βρίσκονται στην καρδιά του σχεδίου της Καμπέρας για την απόκτηση δυνατότητας να γίνονται πλήγματα μακράς εμβέλειας στον Ειρηνικό, με φόντο την ταχεία αύξηση της ισχύος της Κίνας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς, το νέο ναυπηγείο, που αποφασίστηκε να κατασκευαστεί κοντά στην Αδελαΐδα (νοτιοανατολικά), είναι στοιχείο-κλειδί του εξοπλιστικού προγράμματος.

«Η μεταμόρφωση σε εξέλιξη στην Όσμπορν δείχνει ότι η Αυστραλία βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να αποκτήσει εθνικά κυρίαρχη δυναμικότητα για τη ναυπήγηση δικών μας υποβρυχίων με πυρηνική πρόωση τις δεκαετίες που έρχονται», ανέφερε.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα αυτό προκάλεσε μακρά και σοβαρή διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Καμπέρα και το Παρίσι από το 2021. Η Καμπέρα είχε αρχικά επιλέξει γαλλικού σχεδιασμού υποβρύχια, με συμβατική πρόωση--κινητήρες ντίζελ και ηλεκτρικούς--αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, προτού ανακρούσει πρύμνα και υπογράψει στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο προς αγανάκτηση της γαλλικής πλευράς.

Αυτό είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα με το υψηλότερο κόστος στην ιστορία της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ