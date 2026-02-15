Μαν (ΒΟΕ): Οι καταναλωτές στο ΗΒ έχουν τρομάξει απ' τον πληθωρισμό

Το μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της βρετανικής κεντρικής τράπεζας χαρακτηρίζει την οικονομία της χώρας «νωθρή» και «χλιαρή».

Η υπεύθυνη καθορισμού επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒΟΕ), Κάθριν Μαν, δήλωσε ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «νωθρή» και «χλιαρή», με τους καταναλωτές «τραυματισμένους» από τον υψηλό πληθωρισμό και να ξοδεύουν λιγότερο ως αποτέλεσμα.

Σε συνέντευξή της στην The Telegraph, το μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ανέφερε ότι βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη απουσιάζουν αυτή τη στιγμή.

«Η πλευρά της προσφοράς της οικονομίας αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την εργασία, και ουσιαστικά δεν αποδίδουμε σε κανέναν από αυτούς τους τομείς», είπε. «Και αυτό είναι πρόβλημα».

Η Μαν μίλησε αφού η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 3,75% με οριακή απόφαση 5-4 στις 5 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτοντας βαθιές διαφωνίες μεταξύ των μελών της. Ήταν μεταξύ της ισχνής πλειοψηφίας που ψήφισε υπέρ της διατήρησης, αντί της μείωσης, των επιτοκίων.

Οι επαναλαμβανόμενες αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό στον εθνικό κατώτατο μισθό διαβίωσης για τους νέους εργαζόμενους, έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας των νέων δήλωσε η Μαν, καθώς όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, οι εργοδότες ενδέχεται να αντιδράσουν μειώνοντας το προσωπικό.

«Η συσσώρευση επί τρία χρόνια της αύξησης του εθνικού κατώτατου μισθού διαβίωσης για αυτή την ομάδα έχει αποτυπωθεί στην ανεργία αυτής της κατηγορίας εργαζομένων», είπε στην Telegraph. «Πολύ δυσάρεστο, αλλά είναι αλήθεια. Είναι γεγονός».