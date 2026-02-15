ΗΠΑ: Εν κρυπτώ απέλαση εννιά Καμερουνέζων παρά την προστασία τους από δικαστικές αποφάσεις

Οι απελάσεις έλαβαν τόπο στις 14 Ιανουαρίου και έγιναν γνωστές τώρα.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέλασε μυστικά εννιά ανθρώπους στο Καμερούν, παρότι αρκετοί θεωρητικά προστατεύονταν, χάρη σε δικαστικές αποφάσεις, από το μέτρο και παρότι ουδείς εξ αυτών κατάγεται από τη χώρα της Αφρικής, αποκάλυψε χθες Σάββατο η εφημερίδα New York Times.

Οι μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο Καμερούν πριν από έναν μήνα και πλέον, τη 14η Ιανουαρίου, με πτήση από την Αλεξάντρια, στη Λουιζιάνα.

Δεν γνώριζαν που θα οδηγούνταν προτού επιβιβαστούν σε αεροσκάφος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), δεμένοι χειροπόδαρα», κατά το ρεπορτάζ, που επικαλείται κυβερνητικά έγγραφα και συνηγόρους υπεράσπισης μεταναστών και μεταναστριών που απελάθηκαν.

Δεν υπήρξε απάντηση από το DHS, ούτε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ούτε από το υπουργείο Εξωτερικών του Καμερούν όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Το πρακτορείο σημειώνει ακόμη δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με συνηγόρους των μεταναστών..

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με το Καμερούν για την υποδοχή στο αφρικανικό κράτος παράτυπων μεταναστών από τρίτες χώρες που απελαύνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ