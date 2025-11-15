Τι θα αλλάξει στα μικροδέματα που έρχονται από Temu και Shein

Τι σηματοδοτεί η πολιτική συμφωνία για επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών στα μικροδέματα που στέλνονται στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών. Πως την αποκωδικοποιούν παράγοντες της αγοράς.

Νέα δεδομένα για το καθεστώς που διέπει τα μικροδέματα που στέλνονται στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών αναμένεται να δημιουργήσει η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο Ecofin και αφορά στην επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών.

Με την απόφαση του Ecofin ανοίγει, επί της ουσίας, ο δρόμος για φορολόγηση των μικρών δεμάτων που φτάνουν στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες Temu και Shein, γεγονός που θα εξισορροπήσει τις ανισότητες έναντι του Ευρωπαίου και κατ’ επέκταση Έλληνα εμπόρου που βάλλονται έντονα από τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που δημιουργεί η δραστηριότητα των κινεζικών πλατφορμών.

Ειδικότερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των δεμάτων που εισάγονται στην Ευρώπη αξίας κάτω των 150 ευρώ. Η ΕΕ εκτιμά ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει από το πρώτο τρίμηνο του 2026 το εν λόγω μέτρο. Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028, μαζί με τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης, ένα τεράστιο σχέδιο εναρμόνισης και διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών. Όμως οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να το εφαρμόσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που αναμένεται να εγκριθεί κατά την προσεχή σύνοδο υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων αναμένεται εξάλλου να συνοδευτεί από έξοδα διεκπεραίωσης κάθε μικρού δέματος που εισέρχεται στην ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά οποία προέρχονται από πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ακόμη οριστεί, όμως οι Βρυξέλλες πρότειναν τον Μάιο να ανέρχεται στα δύο ευρώ ανά δέμα. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το μέτρο από τα τέλη του 2026.

Τι θα αλλάξει στις παραγγελίες από Temu και Shein

Όταν οι Ευρωπαίοι λάβουν αποφάσεις για τη φορολόγηση των μικροδεμάτων, τότε εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το κόστος των αγορών από τις κινεζικές πλατφόρμες.

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς με γνώση των διαδικασιών, εάν ένα δέμα αξίας 150 ευρώ που σήμερα δεν υπόκειται σε δασμούς, αλλά φέρει ΦΠΑ, αναμένεται να κοστίζει περισσότερο όταν επιβληθεί και ο σχετικός δασμός.

Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά ενός προϊόντος που αγοράζει ο Έλληνας καταναλωτής από μια εκ των ασιατικών πλατφορμών και σήμερα κοστίζει 12 ευρώ. Σήμερα εισπράττεται ο ΦΠΑ στο checkout και δεν επιβάλλεται δασμός. Το δέμα παραδίδεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Με την κατάργηση του de minimis, ο ΦΠΑ συνεχίζει να επιβάλλεται στο checkout, αλλά επιπλέον επιβάλλεται δασμός ανάλογα με το ενωσιακό δασμολόγιο (TARIC). Εάν, για παράδειγμα, το εν λόγω αντικείμενο είναι κάποιο πλαστικό είδος για την κουζίνα, τότε επιβάλλεται δασμός +6,5%, ενώ είναι πιθανό να επιβληθεί και διαχειριστικό τέλος από τον μεταφορέα ύψους από 2 έως 6 ευρώ αν δεν πληρωθεί μέσω IOSS.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ένα προϊόν που σήμερα κοστίζει 12 ευρώ, δεν αποκλείεται να αυξηθεί στα 15-16 ευρώ, μετρώντας δηλαδή μια αύξηση τουλάχιστον 20%.

Στις παραγγελίες που αφορούν σε ρούχα, εκεί όπου οι δασμοί είναι στο 12%, το κόστος για τα προϊόντα μπορεί να αυξηθεί ακόμη και 35% - 45%.

Συμπερασματικά και με βάση το ενωσιακό δασμολόγιο και τα πραγματικά τέλη εκτελωνισμού των εθνικών ταχυδρομείων της ΕΕ, η κατάργηση του de minimis εκτιμάται ότι θα αυξήσει το τελικό κόστος ενός προϊόντος χαμηλής αξίας, ήτοι 10 - 20 ευρώ, κατά 15 -35%.

Τι λέει η αγορά

Μιλώντας πριν από λίγες ώρες στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης και ερωτηθείς για το ποια θα είναι τελικά η επιβάρυνση που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μικροδέματα από τις κινεζικές πλατφόρμες, εξήγησε ότι «δεν πρόκειται για κάποιο ποσό, όπως συζητιόταν πριν από κάποιο διάστημα αλλά για ποσοστό».

«Δεν είναι το ίδιο για όλα τα είδη άρα να μπορούμε να πούμε στους καταναλωτές ότι θα επιβαρυνθεί με ένα, δύο ή δέκα ευρώ. Όμως πρέπει να πούμε και να είμαστε καθησυχαστικοί ότι δεν θα αλλάξει δραματικά η τιμή του προϊόντος. Απλά όσο φτηνά το βρίσκουμε δίπλα μας, γιατί φτηνά προϊόντα πρέπει να πούμε στους καταναλωτές ότι υπάρχουν και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά καταστήματα, ψηφιακά ή φυσικά, όσο λοιπόν το βρίσκουμε στο κατάστημα, προφανώς βέβαια το κατάστημα έχει και υπηρεσία, εγγύηση, είναι διαφορετικό, αντίστοιχη θα είναι και η επιβάρυνση που θα έχουν αυτά. Όμως δεν θα είναι τέτοια που θα είναι απαγορευτικά. Απλά θα γίνει λογική και τίμια η κατάσταση σε σχέση με το ευρωπαϊκό εμπόριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images