Ακίνητα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και η τάση σε Θεσσαλία/Σποράδες – Οι παράγοντες «κλειδί»

Σχεδόν διψήφιο ποσοστό ανόδου παρατηρείται στη η ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία στο 3ο τρίμηνο 2025 σε σχέση με το 2024/ Στο +35% έναντι του 2019. Τα νησιά των Σποράδων κυριαρχούν στο top 10 των πιο ακριβών περιοχών της Περιφέρειας. Οι οικονομικότερες πόλεις. Η εικόνα στα οικόπεδα. ΟΙ φοιτητικές κατοικίες, ο τουρισμός, ο Daniel.

Σχεδόν διψήφιο ποσοστό ανόδου παρατηρείται στη ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία στο 3ο τρίμηνο 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις τιμές να ανεβαίνουν κατά 35% έναντι του 2019. Τα νησιά των Σποράδων κυριαρχούν τις πρώτες θέσεις του top 10 των πιο ακριβών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο 2025, ενώ στις πιο οικονομικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αγορά κατοικίας συγκαταλέγονται ο Τύρναβος, η Ελασσόνα, το Μουζάκι, ο Αλμυρός κ.α.. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων από σχετική έρευνα του Spitogatos, της Νο.1 ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα (με πάνω από 3 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες που βλέπουν περισσότερες από 100 εκατομμύρια σελίδες το μήνα) για την εξέλιξη των ζητούμενων τιμών πώλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για το πώς διαμορφώνεται η ζήτηση για κατοικίες, την κατανομή της προσφοράς (stock) κατοικιών προς πώληση αλλά και την τάση στα οικόπεδα.

Η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα στις Σποράδες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, καθώς και η αυξημένη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες σε πόλεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά ακινήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Spitogatos Insights εξετάζει την κτηματαγορά της Περιφέρειας, εστιάζοντας στην εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών και οικοπέδων, αλλά και στις τάσεις της ζήτησης κατά το 3ο τρίμηνο του 2025.

Κατοικίες & οικόπεδα προς πώληση στη Θεσσαλία

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία διαμορφώθηκε στα 1.273 €/τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία ακολουθούν μια σταθερά ανοδική πορεία από το 2019 έως σήμερα, καταγράφοντας συνολική αύξηση της τάξης του 35,3%, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στο παρακάτω γράφημα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) πώλησης γης, και συγκεκριμένα οικοπέδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρατηρείται αύξηση της ΜΖΤ πώλησης κατά 17,8% από το 2019 έως σήμερα. Κατά την περίοδο 2023-2024, παρατηρείται μικρή μείωση της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) πώλησης οικοπέδων στη Θεσσαλία, της τάξης του -1,8%. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Daniel» που επηρέασε την περιοχή της Θεσσαλίας τον Σεπτέμβρη του 2023. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η σταθεροποίηση των τιμών την περίοδο 2024-2025, με τη MZT πώλησης οικοπέδων να καταγράφει μικρή μείωση της τάξης του -1,3%.

Εξέλιξη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας

Σε ό,τι αφορά τις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Θεσσαλίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική ετήσια αύξηση στις ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση στην Π.Ε. Καρδίτσας (+19,2%), αλλά και η αύξηση άνω του 10% στην Π.Ε. Μαγνησίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι χαμηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην περιφέρεια Θεσσαλίας εντοπίζονται στις Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων, ενώ η υψηλότερη ΜΖΤ καταγράφεται στις δημοφιλείς Σποράδες, καθώς διαμορφώνεται στα 2.632 ευρώ/τ.μ.

Το Spitogatos Insights εστίασε στην κατανομή της προσφοράς (stock) κατοικιών προς πώληση στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Θεσσαλίας. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, άνω του 50% της προσφοράς (stock) εντοπίζεται στην Π.Ε. Μαγνησίας, ενώ 22% βρίσκεται στην Π.Ε. Λάρισας και 10% του stock εντοπίζεται στην Π.Ε. Τρικάλων. Μικρότερα ποσοστά του stock κατοικιών προς πώληση εντοπίζονται στην Π.Ε. Καρδίτσας (5%) και στις Σποράδες (6%).

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Τα πιο ακριβά & πιο οικονομικά σημεία

Τα νησιά των Σποράδων κυριαρχούν τις πρώτες θέσεις του top 10 των πιο ακριβών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο 2025. Πιο συγκεκριμένα, η πιο ακριβή περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Σκιάθος, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.273 € /τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος, η Σκύρος, η Σκόπελος και η περιοχή Μούρεσι στο Πήλιο με ΜΖΤ στα 1.802 € /τ.μ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθεροποίηση της ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στην Σκιάθο κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ την ίδια περίοδο καταγράφονται σημαντικές ετήσιες αυξήσεις σε Αλόννησο, Σκόπελο και Μηλιές Πηλίου. Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, ετήσιες αυξήσεις άνω του 10,0% καταγράφονται και σε δύο μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Βόλο και τη Λάρισα.

Στις πιο οικονομικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αγορά κατοικίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 συγκαταλέγονται: ο Τύρναβος, η Ελασσώνα, το Μουζάκι, ο Αλμυρός (Π.Ε. Μαγνησίας), καθώς και η περιοχή Πλατύκαμπος στην Π.Ε. Λάρισας.

Τα πιο ακριβά σημεία για αγορά κατοικίας ανά περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.) στην Θεσσαλία, όπως χαρακτηριστικά φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα, εντοπίζονται ως εξής:

στην Π.Ε. Καρδίτσας στην Καρδίτσα με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 1.000 ευρώ/τ.μ.

στην Π.Ε. Τρικάλων στα Τρίκαλα (1.138 ευρώ/τ.μ.)

στην Π.Ε. Λάρισας στη Λάρισα (1.598 ευρώ/τ.μ.)

στην Π.Ε. Μαγνησίας στην περιοχή Μούρεσι του Πηλίου (1.802 ευρώ/τ.μ.) και

στην Σκιάθο (3.273 ευρώ/τ.μ.) σε ό,τι αφορά τις Σποράδες.

Ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στη Θεσσαλία

Κατά 17,4% αυξημένη είναι η συνολική ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024. Συγκεκριμένα,η ζήτηση από το εξωτερικό είναι αυξημένη κατά 9,8%, ενώ η εγχώρια ζήτηση σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 18,7%, σε σχέση με το 2024.

Οι χώρες του εξωτερικού με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Κίνα και η Ολλανδία. Οι περιφερειακές ενότητες που προσελκύουν το πιο έντονο ενδιαφέρον είναι η Π.Ε. Μαγνησίας και η Π.Ε. Λάρισας. Όσον αφορά τον τύπο κατοικίας, οι τρεις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα.