Χρυσός: Κέρδη στην εβδομάδα - «Βουτιά» την Παρασκευή

Ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,82% στα 4.095,16 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 2,24% στα 4.100,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Έσωσε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας ο χρυσός παρά το γεγονός πως η τιμή του υποχώρησε σχεδόν 2% την Παρασκευή, εν μέσω μιας ευρύτερου ξεπουλήματος στην αγορά, η οποία πυροδοτήθηκε από τα επιθετικά σχόλια αξιωματούχων της Fed που εξανέμισαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,9% στα 4.092,72 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε φτάσει τα 4.211,06 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση. Σε επίπεδο εβδομάδας, βέβαια, το πολύτιμο μέταλλο μετρά άνοδο 2,3%. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 2,4% στα 4.094,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι κατρακύλησε 2,8% στα 50,84 δολάρια ανά ουγγιά, με κέρδη 5% στο σύνολο της εβδομάδας, ενώ η πλατίνα αποδυναμώθηκε 2,1% στα 1.547,30 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 2,8% στα 1.387,25 δολάρια.

«Αυτή η ιδέα ότι θα δούμε μικρότερη πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο είναι που αφαιρεί κάπως την αισιοδοξία της αγοράς χρυσού και ασημιού», επεσήμανε ο Ντέιβιντ Μέιγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο shutdown των ΗΠΑ που έληξε την Πέμπτη, δημιούργησε ένα σημαντικό κενό δεδομένων, αφήνοντας την Fed και τους traders χωρίς στοιχεία ενόψει της συνεδρίασης της FOMC στις 9-10/12.

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της Fed υιοθέτησαν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην πρόσθετη νομισματική χαλάρωση. Οι προσδοκίες της αγοράς για περικοπή επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα έπεσαν στο 53%, από 64% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έδειξε το εργαλείο FedWatch του CME Group.

«Όταν συμβαίνουν ρευστοποιήσεις, οι traders κλείνουν τα πάντα για να βρουν ισορροπία... Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί ακόμη και ο χρυσός είναι σε πτώση στο τρέχον περιβάλλον» υπογράμμισε ο Φαγουάντ Ραζακζάντα, αναλυτής αγοράς στο City Index και στο FOREX.com.