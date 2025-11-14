Μπάσιμο 4,3 δισ. δολαρίων στην Alphabet από Berkshire Hathaway

σημαντική επενδυτική κίνηση δεδομένης της παραδοσιακής φιλοσοφίας του Μπάφετ και της απροθυμίας του απέναντι σε ονόματα υψηλής ανάπτυξης, που βασίζονται στην τεχνολογία.

Θέση στην Alphabet με μερίδιο 4,3 δισ. δολαρίων απέκτησε η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, καθιστώντας την μητρική εταιρεία της Google ως την 10η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή του ομίλου στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η είσοδος της Berkshire στην Alphabet έγινε στο τέλος του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με τo CNBC, αποτελώντας μια σημαντική επενδυτική κίνηση δεδομένης της παραδοσιακής φιλοσοφίας του Μπάφετ και της απροθυμίας του απέναντι σε τίτλους που αποτελούν blue chips και βαριά χαρτιά με αιχμή την τεχνολογία.

Ενώ η Berkshire κατέχει την Apple εδώ και χρόνια, ο Μπάφετ αρέσκεται να την χαρακτηρίζει περισσότερο ως εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων παρά μια αμιγώς τεχνολογική επιχείρηση.