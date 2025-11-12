Σπίτι Μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για να «γκαζώσουν» οι αιτήσεις έως τον Αύγουστο

Η αύξηση του ηλικιακού «κόφτη» των δικαιούχων (σήμερα στα 50 έτη) αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των πολιτών και σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή προς τα πάνω των εισοδηματικών ορίων θα δώσουν νέα ώθηση στο πρόγραμμα που πρέπει να «τρέξει» πολύ γρήγορα.

Αλλαγές ως προς την ηλικία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» προανήγγειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Στόχος των αλλαγών που θα ισχύσουν για τις νέες αιτήσεις, είναι να αυξηθεί η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων και να διευκολυνθούν περισσότεροι 50άρηδες να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Οι ανακοινώσεις των νέων κριτηρίων αναμένονται έως το τέλος του μήνα, και θα ακολουθήσει ενημερωτική καμπάνια για να επικοινωνήσει τα νέα κριτήρια υπαγωγής.

Μέχρι τον Οκτώβριο, ο ρυθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε στις αρχές του έτους ανέρχεται σε 30,3%, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (draft budgetary plan) που κατέθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις Βρυξέλλες.

Η αύξηση του ηλικιακού «κόφτη» των δικαιούχων (σήμερα στα 50 έτη) αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των πολιτών και σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή προς τα πάνω των εισοδηματικών ορίων θα δώσουν νέα ώθηση στο πρόγραμμα που πρέπει να «τρέξει» πολύ γρήγορα, καθώς τον Αύγουστο του 2026 ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης υποστήριξε πως «το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65% (1,3 δισ. ευρώ). Περίπου 10.500 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει σπίτι. Το πρόγραμμα προχωρά κανονικά και θα κλείσει τον Ιούλιο του 2026. Αυτή τη στιγμή πάντως τρέχει με επιτυχία το πρόγραμμα».

Σήμερα για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» θα πρέπει να διαθέτει:

Ελάχιστο εισόδημα: 10.000 ευρώ

Ανώτατο εισόδημα: από 20.000 έως 31.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ακίνητο το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20ετίας, δηλαδή με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Ανασταλτικός παράγοντας το ράλι στα ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 600-700 εκατ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ του προγράμματος κινδυνεύουν να μείνουν αδιάθετα, καθώς οι δικαιούχοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικίες που πληρούν τα υφιστάμενα κριτήρια του προγράμματος.

Στη συνέντευξή της η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε πως «από τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, αυτό που φαίνεται είναι ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων που είναι μέσα στο "Σπίτι μου 2" είναι ανάλογη με την γενική αύξηση των τιμών που πλέον είναι και χαμηλότερη όλης της αγοράς ακινήτων».

«Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι συχνά αντιμετωπίζεται ως μέτρο ενίσχυσης της ζήτησης, όχι ως μέτρο ενίσχυσης της προσφοράς και άρα πέφτουν οι τιμές. Είδαμε ότι πολλά κλειστά ακίνητα βγήκαν στην αγορά ακριβώς γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές τις ηλικίες ακινήτων», τόνισε.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην πρόσφατη Έκθεσή της επισημαίνει πως η εξέλιξη των τιμών στην ελληνική αγορά κατοικιών δεν παρουσιάζει ακόμη σημάδια κόπωσης. Μάλιστα σημειώνει ότι αναμένεται η αυξητική τάση να διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι η ενεργοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» εξασφαλίζει πρόσβαση σε κατοικία σε ευάλωτα νοικοκυριά, όμως ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για παλαιότερα ακίνητα που εμπίπτουν στις προδιαγραφές του Προγράμματος. Δεδομένου ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν ήδη αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αυτό έχει αρνητική επίδραση στο πόσο προσιτά μπορεί να είναι για μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Με άλλα λόγια η κεντρική τράπεζα δικαιώνει όσους υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα εκτός από το καλό που κάνει, αυξάνει και τη ζήτηση, επομένως και τις τιμές σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς αφού ταυτόχρονα νέα ακίνητα δεν μπαίνουν στο «μείγμα» ή μπαίνουν πολύ λιγότερα.

Τα κριτήρια του προγράμματος

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2» είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας 25 έως 50 ετών, εφόσον δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία και πληρούν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα υπό εξέταση βρίσκεται και η επέκταση του προγράμματος σε «Σπίτι μου 3» που θα στοχεύει στη στήριξη 10.000 νέων και οικογενειών για την αγορά πρώτης κατοικίας (αλλάζοντας ορισμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια).

Το ελάχιστο όριο εισοδήματος για το «Σπίτι μου 2» έχει καθοριστεί στα 10.000 ευρώ, ενώ τα ανώτατα όρια εισοδήματος υπολογίζονται είτε βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε του μέσου όρου εισοδημάτων της τελευταίας τριετίας και έχουν ως εξής:

Για τους άγαμους το μέγιστο όριο εισοδήματος είναι 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο εισοδήματος είναι 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Προς εξασφάλιση του δανείου λαμβάνεται ως εμπράγματη εξασφάλιση το αποκτηθέν ακίνητο σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 120% του ποσού του δανείου, ενώ δεν επιτρέπεται η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου για τη χορήγησή του.

Το ανώτατο ποσό δανείου ανέρχεται στο 90% της συμβολαιογραφικής αξίας του ακινήτου έως και 190.000 ευρώ (και τις 250.000 ευρώ συνολικής αξίας ακινήτου), ενώ η διάρκεια δανείου μπορεί να κυμαίνεται από τρία έως τριάντα έτη.

Τα στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την αγορά κατοικίας επιφάνειας έως 150 τ.μ. που έχει κατασκευαστεί έως τις 31.12.2007. Στα 150 τ.μ. δεν προσμετρώνται βοηθητικοί χώροι, όπως αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης επιδοτείται το 50% του επιτοκίου. Ουσιαστικά το μισό ποσό του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άτοκο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ το δάνειο είναι άτοκο σε ποσοστό 75% για τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς, για ΑΜΕΑ και για γονείς δυο παιδιών συγκεκριμένων Δήμων του Νομού Έβρου (Δ. Ορεστιάδας, Διδυμότειχου και Σουφλιού).