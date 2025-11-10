Δασμοί: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προετοιμάζονται για μεγαλύτερο πλήγμα το 2026

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο το 2026 από τους δασμούς των ΗΠΑ και άλλες εμπορικές εντάσεις σε σχέση με όσα βίωσαν το 2025, όπου κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες με την έγκαιρη μείωση των αποθεμάτων τους, σύμφωνα με έρευνα της BusinessEurope τη Δευτέρα.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στα οικονομικά τους το 2026 από τους δασμούς των ΗΠΑ και τις άλλες εμπορικές εντάσεις σε σχέση με όσα βίωσαν το 2025, όπου κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες με την έγκαιρη μείωση των αποθεμάτων τους, σύμφωνα με έρευνα της BusinessEurope τη Δευτέρα.

Η έρευνα εκτιμά ότι οι εμπορικές εντάσεις είναι πιθανό να μειώσουν το ΑΕΠ της ευρωζώνης, της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες το 2025. Ωστόσο, για το 2026 ο αρνητικός αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι της τάξης των 0,5 έως 0,6%, με την ευρωζώνη να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση.

Η έρευνα της BusinessEurope, μία ένωση από 42 εθνικές εργοδοτικές και βιομηχανικές οργανώσεις, βασίστηκε σε απαντήσεις από τις 36 εθνικές ομοσπονδίες επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Βρετανία, η Ελβετία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα συμπεράσματα ευθυγραμμίζονται με την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι ο αντίκτυπος των δασμών και της αβεβαιότητας στην ανάπτυξη της ευρωζώνης είναι πιθανό να κυμανθεί περίπου στις 0,7% του ΑΕΠ μεταξύ 2025 και 2027. Αυτό ήταν μικρότερο από προηγουμένη εκτίμηση, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα μειώθηκε ραγδαία μετά τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου, δήλωσε η ΕΚΤ.

Ωστόσο, η BusinessEurope δήλωσε ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη προβλεψιμότητας και ότι ο καθυστερημένος οικονομικός αντίκτυπος και η αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς δασμούς των ΗΠΑ, αποτελούν προκλήσεις για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.