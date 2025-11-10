Οικονομία | Ελλάδα

UBS: Η Ελλάδα έχει την καλύτερη δυναμική χρέους παγκοσμίως

Δημήτρης Ζάντζας
UBS: Η Ελλάδα έχει την καλύτερη δυναμική χρέους παγκοσμίως
Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα επιτρέπει στην Ελλάδα να μειώνει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ με ρυθμό της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως.

Ως την καλύτερη παγκοσμίως χαρακτηρίζει την πτωτική δυναμική του ελληνικού χρέους η UBS. Οι αναλυτές του οίκου εξηγούν ότι μεταξύ όλων των χωρών που παρακολουθούν, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μια από τις ισχυρότερες δημοσιονομικές θέσεις ως προς το λεγόμενο debt-stabilising primary balance, δηλαδή το πρωτογενές αποτέλεσμα που θα αρκούσε για να διατηρηθεί σταθερό το δημόσιο χρέος.

Στην ελληνική περίπτωση, αυτό υπολογίζεται σε -2,4% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα μπορούσε θεωρητικά να εμφανίζει ακόμη και πρωτογενές έλλειμμα 2,4% χωρίς ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να αυξάνεται. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, το 2027 το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο +2,9% του ΑΕΠ, δημιουργώντας ένα θετικό «κενό» 5,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα λειτουργεί σαφώς πάνω από το όριο που χρειάζεται για τη σταθεροποίηση του χρέους της, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 145% του ΑΕΠ, γεγονός που εξηγεί γιατί η Ελλάδα καταφέρνει να μειώνει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ με ρυθμό της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος κάνει αναφορά σε Πολωνία, Γερμανία, ΗΠΑ και Γαλλία, ως χώρες που θα χρειαστούν σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή προκειμένου να σταθεροποιήσουν τα χρέη τους. Ειδικά ως προς τις ΗΠΑ, η UBS επισημαίνει ότι το αμερικανικό χρέος εμφανίζει αισθητά καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν από ένα έτος, καθώς οι δασμοί έχουν βελτιώσει κατά 1 μονάδα βάσης και πλέον τη δημοσιονομική θέση της χώρας, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει, αυτή η βελτίωση να διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου.

