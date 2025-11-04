Τσάφος: Ευκαιρία για τη χώρα μας η κατάργηση του ρωσικού αερίου - Σημαντικό το έργο στην Κομοτηνή

Πλέον το περισσότερο αέριο που εισάγεται στην Ελλάδα επανεξάγεται στην Ιταλία και τα Βαλκάνια, έχουμε γίνει χώρα διαμετακόμισης αερίου από απλώς εισαγωγέας, σημείωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα εγκαίνια του νέου σταθμού συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ.

Ως ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, τη χώρα και την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, τον νέο σταθμό συμπίεσης αερίου που κατασκεύασε ο ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή.

Κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων της υποδομής, υπογράμμισε πως η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη αποτελεί ένα σταυροδρόμι για το φυσικό αέριο, με ροές καυσίμου από το Αζερμπαϊτζάν και από το FSRU Αλεξανδρούπολης (που θα εισάγει LNG από τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο), καθώς και με ένα δίκτυο αγωγών το οποίο φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, ο νέος συμπιεστής θα επιτρέψει την απρόσκοπτη τροφοδοσία των νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων αερίου στη χώρα μας, οι οποίες δεν θα εξασφαλίσουν επάρκεια μόνο στην Ελλάδα όταν δεν υπάρχει ήλιος και άνεμος, αλλά και στις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Επομένως, είναι απολύτως κρίσιμος ο ρόλος τους για την ευρύτερη περιοχή.

«Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει επέλθει μια τεράστια μεταμόρφωση της χώρας μας στον χώρο του φυσικού αερίου. Πλέον το περισσότερο καύσιμο που εισάγεται, επανεξάγεται στην Ιταλία και τα Βαλκάνια. Έχουμε γίνει χώρα διαμετακόμισης αερίου, από απλώς εισαγωγέας που ήμασταν μέχρι και πριν από μερικά χρόνια», συμπλήρωσε.

Ανάγκη για νέες πηγές και οδεύσεις

Όπως ανέφερε ο κ. Τσάφος, είναι ενδεικτικό ότι από τα 17 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) που εισήχθησαν πέρυσι στη χώρα, τα 11 bcm κατέληξαν σε γειτονικές αγορές.

«Αυτές οι υποδομές έρχονται σε μία σημαντική συγκυρία, καθώς η Ευρώπη έχει αποφασίσει να διακόψει πλήρως τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Αυτή η αλλαγή δημιουργεί μία τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας, ώστε να καλύψουμε το κενό που θα δημιουργηθεί από την απόσυρση του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη. Στο μέλλον θα είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για νέες πηγές και νέες οδεύσεις», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό ΠΕΝ, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη είναι επίσης από τις πιο σημαντικές στη χώρα μας για ΑΠΕ και κυρίως ανεμογεννήτριες, καθώς είναι από τις περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε αιολικά πάρκα. Παράλληλα, είναι ο χώρος που προωθείται να δημιουργηθεί μία ακόμη σημαντική επένδυση στη χώρα μας, για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

«Επομένως, το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής ξεπερνά το φυσικό αέριο. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, εξαρτάται από μονάδες και επενδύσεις όπως ο συμπιεστής του ΔΕΣΦΑ που εγκαινιάζεται σήμερα», κατέληξε.

Ολοκλήρωση σε χρόνο ρεκόρ

Σύμφωνα με τη CEO του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, στις αρχές του 2022 το έργο δεν υπήρχε καν στα χαρτιά. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μαζί με τους Διαχειριστές των γειτονικών χωρών και των εμπλεκόμενων περιοχών, ο ΔΕΣΦΑ διερεύνησε το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι εγχώριες υποδομές για την τροφοδοσία με αέριο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2002, το οποίο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, σε λιγότερο από τρία χρόνια, όταν ανάλογα πρότζεκτ ολοκληρώνονται σε διπλάσιες χρονικές προθεσμίες. Δεν πρόκειται απλώς για μία υποδομή, είναι η καρδιά του συστήματος μεταφοράς, ώστε αέριο να φτάνει οπουδήποτε στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες», πρόσθεσε.

Η κ. Γκάλι επισήμανε πως μαζί με τον σταθμό συμπίεσης στην Αμπελιά, θα επιτρέψει την τροφοδοσία με αέριο των νέων μονάδων αερίου σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, όπως και να εξυπηρετηθεί η διακίνηση καυσίμου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Έτσι, θα δώσει τη δυνατότητα για εξαγωγές 8,5 δισ. κυβικών μέτρων καυσίμου από το ελληνικό σύστημα μεταφοράς.