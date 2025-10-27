ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,2% στις νέες οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.134 οικοδομικές άδειες.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.134 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 733.875 m2 επιφάνειας και 3.550.562 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε 3.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 724.248 m2 επιφάνειας και 3.501.263 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.627 m2 επιφάνειας και 49.299 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2025, είναι 1,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2024 έως τον Ιούλιο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 29.132 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.517.656 m2 επιφάνειας και 29.855.381 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,2% στον όγκo.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 18,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 11,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2024. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 10,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 18,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 11,3% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024.