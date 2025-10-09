Χατζηδάκης: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τρέξουν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις των αγροτών

Η κυβέρνηση κάνει ό, τι μπορεί για να τρέξουν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις των αγροτών, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε πως καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες, με την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν τις ανάγκες τους, έχουν να αγοράσουν ζωοτροφές, λιπάσματα, να προχωρήσουμε τις καλλιέργειές τους. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό και κάνουμε ό, τι μπορούμε. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σημειώσω ότι η συζήτηση αυτή φέτος γίνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο ότι προέκυψε το μεγάλο θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε το πρόστιμο που πληρώνει η χώρα τα 214 εκατομμύρια ευρώ», είπε.

Προκύπτουν μια σειρά από ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφισβήτηση του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό το λόγο άλλωστε αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό να υπάρξει μία υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, πράγμα που το βρήκε θετικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παράλληλα εξελίσσεται και ένα σχέδιο δράσης που έχει πάνω από 50 σημεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κλείσουν όλες αυτές οι επιμέρους εκκρεμότητες του σχεδίου δράσης, προκειμένου να καταβληθούν και οι επιδοτήσεις», πρόσθεσε.

«Εάν από την πλευρά μας σπεύσουμε και πληρώσουμε, υπάρχει κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή που έστειλε στις 4 Αυγούστου, μερικής αναστολής των πληρωμών. Δηλαδή θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα εάν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι πάμε με αργούς ρυθμούς. Η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ήδη έχουν προσληφθεί τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι για να βοηθήσουν τη συνολική προσπάθεια και πλέον γίνονται καθημερινές συσκέψεις συντονισμού για να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η εξεταστική Επιτροπή κάνει τη δουλειά της και οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα καταφέραμε. Μίλησε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός. Έχουμε αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες», σημείωσε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Από εκεί και πέρα υπάρχει εξεταστική επιτροπή στην οποίαν κλήθηκαν κατά προτεραιότητα οι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ όλων των τελευταίων ετών. Θα καταθέσουν και οι αρμόδιοι υπουργοί.

Νομίζω ότι και πάλι η αντιπολίτευση, ενώ μιλάμε για μια υπόθεση πράγματι σοβαρή, καταφεύγει σε ακραίες και αστήρικτες εν πολλοίς τοποθετήσεις. Και φυσικά τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπιλα και αμόλυντα. Εμείς έχουμε ευθύνες. Φυσικά και τις παραδεχόμαστε. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όμως, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ακολουθούσαν παρόμοιες πρακτικές όταν κυβερνούσαν, παριστάνουν τους εισαγγελείς».

Τέλος, ο Κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι μαζί, είναι να διαφυλάξουμε τα αποτελέσματα των θυσιών των Ελλήνων πολιτών τα τελευταία χρόνια και για να γίνει αυτό ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και να επικρατήσει ένα πνεύμα κοινής λογικής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2009 και μετά έχει προσπαθήσει μετά την κρίση της περασμένης δεκαετίας να κάνει βήματα προς τα εμπρός σε όλους τους τομείς».