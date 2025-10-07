Βιομηχανικό ρεύμα: Εξαγγελίες σήμερα από Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ - Οριστικοποιήθηκε το σχήμα στήριξης

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το σχήμα είναι παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου για την ελάφρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, με διευρυμένη «περίμετρο» των ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Ώρα αποκαλυπτηρίων σήμερα για το σχήμα στο οποίο κατέληξε η κυβέρνηση για την ελάφρυνση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος, με τις εξαγγελίες να γίνονται από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, σε χθεσινή σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «κλείδωσαν» και οι βασικές παράμετροι εφαρμογής του σχήματος.

Την επικείμενη δημόσια ανακοίνωση των μέτρων είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα 24ωρα, μέσω του κυριακάτικου μηνύματός του στα κοινωνικά δίκτυα. «Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως είναι φυσικό, κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα δώσει ένα περίγραμμα του σχήματος στήριξης, με αναφορά ενδεχομένως σε κάποιες από τις βασικές παραμέτρους. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους (στη συγκεκριμένη περίπτωση για τις βιομηχανίες και τις υπόλοιπες ενεργοβόρες επιχειρήσεις) βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής παραγωγικής βάσης και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Μίγμα «πράσινων» τεχνολογιών

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, το μέτρο θα αποτελεί παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου «Energy Release 2.0», στο πρότυπο και της πρότασης που είχε υποβάλει στην κυβέρνηση ο ΣΕΒ («Energy Industrial Reset»). Επομένως, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα λάβουν ένα «ενεργειακό δάνειο» για μία τριετία, μέσω της εικονικής τροφοδοσίας τους με «πράσινη» ενέργεια από το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Η τροφοδοσία θα εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ρεύμα σε σταθερή και ανταγωνιστική χρέωση, οι οποίες θα επιστρέψουν αυτό το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, μέσω της δρομολόγησης ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, που θα παράγει διπλάσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφορά από το ιταλικό μοντέλο είναι πως θα προβλέπεται η ανάπτυξη έργων ενός μίγματος «πράσινων» τεχνολογιών (αιολικά, μπαταρίες), καθώς στην περίπτωση της Ελλάδας δεν θα είχε νόημα η ανάπτυξη νέων ηλιακών πάρκων, μετά τη μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.

Από την παραγόμενη ποσότητα αυτού του χαρτοφυλακίου, ένα ποσοστό (περίπου το 50%) θα αξιοποιηθεί για να αποζημιωθεί ο ΔΑΠΕΕΠ για το «ενεργειακό δάνειο» της 3ετίας. Η αποζημίωση θα αντισταθμίσει το όφελος κάθε ενεργοβόρου καταναλωτή από το «δάνειο». Το υπόλοιπο ποσοστό της παραγωγής θα πωλείται στην αγορά, ώστε παράλληλα να γίνεται η απόσβεση της δαπάνης από τις βιομηχανίες, για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Κάλυψη του 40-50% της κατανάλωσης

Στο ίδιο μήκος με την πρόταση του ΣΕΒ, το σχήμα στήριξης δεν θα καλύπτει μόνο τις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων με υψηλή κατανάλωση. Το «Energy Industrial Reset» αναφερόταν σε 385 επιλέξιμες εταιρείες, με τον «περίμετρο» του κυβερνητικού σχήματος να κινείται στα ίδια επίπεδα.

Στον αντίποδα ωστόσο της πρότασης του ΣΕΒ -όπου η ενέργεια σταθερής τιμής κάλυπτε το σύνολο της κατανάλωσης τουλάχιστον των μεγαλύτερων βιομηχανιών- το μέτρο της κυβέρνησης θα αφορά το 40% με 50% των αναγκών των επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κονδυλίων: για το «Energy Industrial Reset», θα χρειάζονταν ετησίως 285 εκατ. ευρώ περίπου για την επόμενη 3ετία, ποσά που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι εξωπραγματικά για τις δυνατότητες των δημόσιων οικονομικών.

Αντίθετα, η παρέμβαση του υπουργείου εκτιμάται ότι θα κινείται στα επίπεδα των 150 εκατ. ευρώ, αφού είναι περιορισμένη η βασική πηγή χρηματοδότησης. Ο κύριος «κουμπαράς» θα είναι τα έσοδα των δικαιωμάτων CO2 (είτε άμεσα είτε μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης). Ωστόσο, η εν λόγω πηγή θα πρέπει να καλύψει και άλλες ανάγκες, όπως είναι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ.

Σαφώς μικρότερη -έως και μηδενική- θα είναι η συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού. Από την άλλη πλευρά, έως την τελευταία στιγμή εξεταζόταν να υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα στήριξης ειδικά για τις ενεργοβόρες και εξωστρεφείς βιομηχανίες (π.χ. μέσω του Μηχανισμού Αντιστάθμισης). Δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το αν αυτή η ιδέα τελικά «περπάτησε».

«Αγκάθι» το ενεργειακό κόστος

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση της κυβέρνησης έρχεται να απαντήσει στις ανησυχίες των παραγωγικών επιχειρήσεων, για τις επιπτώσεις που έχει οι υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αποκάλυψε ότι δύο μεγάλες ενεργοβόρες ελληνικές βιομηχανίες εξετάζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Επίσης, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων, 16 εγχώριες βιομηχανικές ενώσεις είχαν αποστείλει κοινή επιστολή, στην οποία τόνιζαν την ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε η ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Την επιστολή συνυπέγραφαν μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), η Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).