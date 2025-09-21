Ταμείο Ανάκαμψης: Νέο «ανακάτεμα της τράπουλας» με τους στόχους και τα ορόσημα

Ένα ακόμη ανακάτεμα της τράπουλας με τους στόχους και τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης θα προετοιμάσουν οι ελληνικές Αρχές και το κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα επισκεφτεί την Αθήνα στα τέλη του μήνα.

Η εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης έχει μπει σε απόλυτη προτεραιότητα σε Αθήνα και Βρυξέλλες. Και αυτό γιατί απομένει πλέον λιγότερο από ένας χρόνος για την «ώρα της κρίσης», δηλαδή την 31η Αυγούστου 2026 που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ορόσημα του Εθνικού Σχεδίου και να έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Βασικός στόχος; Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 6,1 δισ. ευρώ των επιχορηγήσεων που απομένουν για τη χώρα μας, χωρίς να υπολογίζονται τα 2,3 δισ. ευρώ της έκτης δόσης για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα και αναμένεται η εκταμίευσή τους.

Στις συναντήσεις με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί μια ακόμη αναθεώρηση του ελληνικού προγράμματος μετά από την μεγάλη αναθεώρηση του καλοκαιριού. Έτσι αναμένεται να αλλάξουν διατυπώσεις, ποσοτικοί στόχοι και να αφαιρεθούν «ενδιάμεσοι στόχοι» με στόχο να διευκολυνθεί η υποβολή των υπόλοιπων αιτημάτων πληρωμής.

Από την άλλη οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιμένουν από την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίσει τα έργα που «δεν βγαίνουν» μέσα στις προθεσμίες και να ανακατευθυνθούν σε άλλες δράσεις διατηρώντας ακέραιους τους «πράσινους» και ψηφιακούς στόχους του προγράμματος.

Τιτάνιο έργο

Υπουργεία, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να τρέξουν με πρωτοφανείς ρυθμούς για να γίνουν όσα απομένουν. Αυτό φαίνεται και από το ποσό ρεκόρ των 17,6 δισ. ευρώ που θα φτάσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2026 αλλά και από τον αριθμό των οροσήμων που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου Αυγούστου.

Μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες θα πρέπει να καλυφθούν 194 ορόσημα. Πέρα όμως από τον αριθμό που είναι πολύ πιθανό ότι θα αλλάξει, το βασικό είναι ότι τα περισσότερα ορόσημα που απομένουν είναι επενδυτικά δηλαδή έχουν να κάνουν με την εκπλήρωση έργων και την υπογραφή συμβάσεων.

«Γκάζι» για τα υπουργεία

Ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητες με πολλά υπουργεία να καλούνται να προωθήσουν σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 40 μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρώσουν 154 επενδύσεις και έργα. Με το βάρος να πέφτει στον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τα περισσότερα ορόσημα έχουν να κάνουν με το υπουργεία Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 33 και 24 ορόσημα αντίστοιχα.

Ένα μεγάλο αριθμό οροσήμων στα επόμενα τρία αιτήματα πληρωμής που απομένουν (7ο, 8ο και 9ο) καλούνται να εκπληρώσουν και τα υπουργεία Οικονομικών (23), Υγείας (15), Υποδομών (15) Ανάπτυξης (14) και Κοινωνικής Συνοχής (14).

Μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πολλά ψηφιακά έργα και να προχωρήσουν επενδύσεις όπως η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, τα έργα αποκατάστασης από την κακοκαιρία Daniel, τα σιδηροδρομικά και οδικά έργα. Ακόμη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο ψηφιακό μετασχηματισμός της δικαιοσύνης, το έργο TH²ORAX, η εγκατάσταση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης κ.α.

Ο οδικός χάρτης

Οι προθεσμίες για τα αιτήματα που πιθανότατα θα συνοδευθούν και από αναθεωρημένα σχέδια που θα υποβληθούν στις Βρυξέλλες είναι ασφυκτικές: