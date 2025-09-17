Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση στρατηγικών assets που έχει στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά και στη νέα στρατηγική του Υπερταμείου για τις νέες υποδομές που σχεδιάζει να εμπλακεί, ήταν από τα θέματα που «έπεσαν στο τραπέζι» του Athens International Investor Summit.

Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση στρατηγικών assets που έχει στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά και στη νέα στρατηγική του Υπερταμείου για τις νέες υποδομές που σχεδιάζει να εμπλακεί ήταν από τα θέματα που «έπεσαν στο τραπέζι» του Athens International Investor Summit, κατά το οποίο παρουσιάστηκε σε διεθνείς επενδυτές το Νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών του Υπερταμείου-Growthfund, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι υποδομές σε λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες είναι ανάμεσα σε αυτές που επιχειρεί να αξιοποιήσει το Υπερταμείο, όπως πολλές φορές έχει αναδείξει το insider.gr.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Αλεξάνδρα Κονίδα, συμμετείχαν σε κλειστή συνάντηση με θεσμικούς επενδυτές.

Στο «μενού» λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, logistics

Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα στελέχη του Υπερταμείου τόνισαν ότι η νέα προσέγγιση προβλέπει την αξιοποίησή του σε συνδυασμό με το Αεροδρόμιο με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευρύτερου μεταφορικού και εμπορικού κόμβου στην περιοχή, με τη διασύνδεση του λιμένα με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Όπως επισήμαναν, έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του master plan για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ενώ οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης θα ληφθούν μόλις ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης των υποδομών που είναι σε εξέλιξη. Οι αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης του λιμένος Βόλου θα ληφθούν μεταγενέστερα, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel και αφού εκπονηθεί business plan που θα αποτελέσει τη βάση για το master plan.

Υπενθυμίζεται ότι «τρέχει» και διαγωνισμός για την αξιοποίηση, μέσω πώλησης του 50% συν μίας μετοχής, του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου με ισχυρούς επενδυτές να ενδιαφέρονται για την υποδομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του Υπερταμείου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης που θα ετοιμάσει business plan για το σύνολο των λιμένων και μαρίνων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του αλλά και την καταγραφή των δυνητικών σημείων ανάπτυξης νέων υποδομών, καθότι σε πρόσφατη μελέτη της ICAP, αναδείχθηκε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 3.000 νέες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες και αναμένονται το επόμενο διάστημα οι αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης, με τον διαγωνισμό, όπως έχουμε αναφέρει, μάλλον να αναμένεται για το 2026.

Ειδική αναφορά έγινε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κέντρα logistics στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες από το Υπερταμείο για τη δημιουργία δύο νέων κέντρων logistics στη Φυλή και στον πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη και οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν έως το τέλος του έτους, όπως έχουμε αναφέρει, με ισχυρούς διεκδικητές από τον τομέα των logistics, των μεταφορών, των κατασκευών, της ανάπτυξης ακινήτων κ.α..

Οι νέοι τομείς ενδιαφέροντος

Τα στελέχη του Υπερταμείου επισήμαναν την ανάγκη να ενταχθούν νέα έργα υποδομών στο χαρτοφυλάκιο του τα οποία θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα έργα για τη διαχείριση υδατικών πόρων για τα οποία είναι ανάγκη να διατεθεί χρηματοδότηση, δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω της κλιματικής κρίσης. Στο πεδίο αυτό, το Υπερταμείο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση και δημοπράτηση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, λόγω της σημαντικής εμπειρίας που διαθέτει.

Το «φρέσκο» Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών

Ως γνωστόν, την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, ανακοίνωσε από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth», ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Σύνοδο συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη της αγοράς - μεταξύ αυτών περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων. Επίσης, συζητήθηκαν οι θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, ως προορισμός χαμηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τη μεταρρυθμιστική δυναμική και το σαφές στρατηγικό όραμα της χώρας.

Το νέο Ταμείο ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία.

Το HIIF αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund), του Εθνικού Ταμείου της Ελλάδας, που δημιουργήθηκε για να προσελκύσει επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της Νέας Οικονομίας, όπως την ενέργεια, την αγροτεχνολογία, την κυκλική και Γαλάζια οικονομία και τις ψηφιακές υποδομές. Με πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και ανεξάρτητη διακυβέρνηση, το HIIF επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων με κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Την προετοιμασία και υλοποίηση του HIIF υποστήριξε η BlackRock Financial Markets Advisory.

Το HIIF σηματοδοτεί, επίσης, την εξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF). Παράλληλα με τα υφιστάμενα εργαλεία, όπως το Ταμείο PHAISTOS, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το Υπερταμείο συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομών εθνικής σημασίας, όπως οδικά δίκτυα, λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και κέντρα logistics, μέσω των θυγατρικών και συμμετοχών του. Λειτουργεί, επίσης, ως θεσμικός εταίρος για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν σταθερές και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες στην Ελλάδα.