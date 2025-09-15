Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Να μείνουμε σε εγρήγορση για τους ανοδικούς κινδύνους στον πληθωρισμό

Ενώ η ΕΚΤ έχει φέρει τα επιτόκια σε ένα «ουδέτερο έδαφος», πρέπει να παραμείνει ευέλικτη σε ένα ολοένα και πιο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, προειδοποίησε ο Σλοβάκος αξιωματούχος.

Κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παραμείνει σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, απηύθυνε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

«Η πορεία προς την επίτευξη του στόχου μας για τον πληθωρισμό ήταν ανομοιογενής και πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση στην αντιμετώπιση των υπολειπόμενων κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Η παραμέλησή τους θα ήταν λάθος» υπογράμμισε σύμφωνα με το Bloomberg.

«Πρέπει να αποφύγουμε να κινηθούμε σε μικρές αποκλίσεις από τον στόχο, επειδή γνωρίζουμε ότι θα έρθουν. Αντίθετα, πρέπει να διατηρήσουμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε καθώς έρχονται νέα στοιχεία» τόνισε.

Παράλληλα, συμφώνησε με την πρόεδρο, Κριστίν Λαγκάρντ, συμμεριζόμενος την άποψη πως προς το παρόν η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση.

«Παραμένουμε σε καλή θέση. Είμαστε ελεύθεροι, με τα χέρια μας εντελώς λυμένα, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,00%, 2,15% και 2,40%.

Ο πληθωρισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό κοντά στον στόχο του 2% και οι εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν σχετικά αμετάβλητες, ενώ αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, στο 1,7% το 2026 (από την προηγούμενη εκτίμηση για 1,6%) και στο 1,9% το 2027 (λιγότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως).

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται στο 2,4% για το 2025, στο 1,9% για το 2026 και στο 1,8% για το 2027.

Επιπλέον, οι διαμορφωτές νομισματικής πολιτικής προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από 0,9% τον Ιούνιο για το σύνολο του έτους, σε 1,2%. Οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνονται ελαφρώς χαμηλότερα στο 1%, ενώ για το 2027 παραμένουν αμετάβλητες στο 1,3%